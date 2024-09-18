Χαλέβι: Διαθέτουμε πολλά μέσα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι, διεμήνυσε σήμερα πως το Ισραήλ διαθέτει «πολλές δυνατότητες» που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Είμαστε άκρως αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ασφαλείας που θα φέρουν τους κατοίκους (του βόρειου Ισραήλ) πίσω στα σπίτια τους», είπε κατά την επίσκεψή του σε κέντρο διοίκησης, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να το πετύχουμε».

«Έχουμε πολλές δυνατότητες που δεν έχουμε ακόμη ενεργοποιήσει. Είδαμε ορισμένες από αυτές, θεωρώ πως είμαστε καλά προετοιμασμένοι και σχεδιάζουμε τα επόμενα πλάνα μας», λέει ο Χαλέβι σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

«Κάθε φορά που φθάνουμε σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, έχουμε ήδη προετοιμαστεί για να προχωρήσουμε δυναμικά στα δύο επόμενα βήματα. Σε κάθε στάδιο, το τίμημα για τη Χεζμπολάχ θα πρέπει να είναι βαρύ», τόνισε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

