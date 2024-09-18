Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Μπας επισκέφθηκε χθες Τρίτη την Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υφυπουργό Νουχ Γιλμάζ.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση μεταξύ του Γιλμάζ και του Μπας συζητήθηκαν οι εξελίξεις που αφορούν τη Συρία.

Η Άγκυρα έχει εκφράσει επανειλημμένως στις ΗΠΑ την προσδοκία της να διακόψουν τους δεσμούς τους με την οργάνωση YPG και την πολιτοφυλακή της οποίας ηγείται στη βόρεια Συρία, καθώς χαρακτηρίζει την οργάνωση τρομοκρατική και την κατηγορεί ότι συνδέεται με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. Υπογραμμίζει επίσης ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στο YPG προκαλεί μελλοντικούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Οι δύο πλευρές προσπάθησαν να βρουν τρόπους για το πώς να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές ανησυχίες, ενώ συμφώνησαν πως δεν θα επιτρέψουν την αναβίωση της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η κατάσταση της ασφάλειας, της πολιτικής, της οικονομίας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία και τονίστηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τζον Μπας έκανε λόγο για «παραγωγική συζήτηση με τον Χακάν Φιντάν «σχετικά με τις αμοιβαίες προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειάς μας, την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος μετέβη στην Άγκυρα προερχόμενος από το Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

