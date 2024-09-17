«Σπίτι μου 2» : Οι 2 νέες αλλαγές για τους δικαιούχους και τα δάνεια

Δύο νέες αλλαγές στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προήδρευσε σε σύσκεψη για το στεγαστικό, με αντικείμενο το πλέγμα δράσεων που υλοποιείται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και την αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος, με αιχμή τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου 2» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η εφαρμογή δύο περαιτέρω διευκολύνσεων για όσους υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο «Σπίτι μου 2».

Στο νέο πρόγραμμα διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων καθώς επιλέξιμοι θα είναι όχι μόνο οι πολίτες οι οποίοι πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια το 2023 αλλά και όσοι τα ικανοποιούσαν μεσοσταθμικά σε βάθος τριετίας.

Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα αποκλειστούν νοικοκυριά που κατάφεραν να αυξήσουν το εισόδημά τους ενώ στη μεγάλη εικόνα ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες τις οποίες στοχεύουν τα προγράμματα απόκτησης στέγης.

Επιπλέον, στο νέο πρόγραμμα η προ έγκριση δανείου δε θα εκπνέει λίγους μήνες αργότερα, αλλά θα παραμένει σε ισχύ έως την εξάντληση των διαθεσίμων πόρων.

Κατ' αυτόν τον τρόπο δε θα χρειάζεται η διαδικασία των ενστάσεων και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο ώστε να οριστικοποιήσουν την υπογραφή συμβολαίου για την αγορά σπιτιού.

Το 50% του δανείου θα είναι άτοκο και θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο 50% του ποσού θα προέρχεται από χαμηλότοκο τραπεζικό δάνειο. Για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους η κατανομή είναι 75% άτοκο και 25% έντοκο.

«Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου. Εκτιμούμε ότι θα ωφεληθούν περί τους 20.000 συμπολίτες μας και πιστεύω ότι συνιστά έναν πολύ σημαντικό πυλώνα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράλληλα θα τρέξει και το πρόγραμμα χορήγησης άτοκων δανείων έως 25.000 για ενεργειακή αναβάθμιση κυρίας και δευτερεύουσας κατοικίας.

Τα δάνεια συνολικού ύψους 400 εκατ ευρώ θα δίνονται χωρίς εισοδηματικά ή αλλά κριτήρια.

Οι διαφορές με το «Σπίτι μου»

Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα, το ανώτατο ηλικιακό όριο είναι αυξημένο κατά 11 χρόνια, καθώς το «Σπίτι μου 2» θα καλύπτει δικαιούχους 25 έως 50 ετών, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι άγαμοι πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ προηγουμένως το όριο ήταν 16.000 ευρώ. Το όριο ανέρχεται στις 28.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, έναντι 24.000 ευρώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η προσαύξηση για κάθε τέκνο είναι 4.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 μεγαλύτερη σε σχέση με πριν.

Μεγαλύτερες πρόνοιες προβλέπονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται πλέον στα 31.000 ευρώ, είναι δηλαδή κατά 4.000 υψηλότερο συγκριτικά με το πρώτο πρόγραμμα, και προβλέπονται πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πλέον του πρώτου, ενώ μέχρι πρότινος η αντίστοιχη προσαύξηση ήταν 3.000 ευρώ.

Εξετάστηκε παράλληλα το νέο πρόγραμμα άτοκων δανείων «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση πολλών ενεργειακών αναβαθμίσεων κύριων και δευτερευουσών κατοικιών, όπως η θερμομόνωση, η αντικατάσταση κουφωμάτων ή η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

«Μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ, έως 25.000 ευρώ άτοκο δάνειο -επαναλαμβάνω, άτοκο δάνειο-, με περίοδο αποπληρωμής από τα 3 έως τα 7 χρόνια, για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών, χωρίς ουσιαστικά εισοδηματικά κριτήρια και πολύ εύκολο στην εκταμίευση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εκτιμώ ότι και γι' αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Κι αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει από τις αρχές του επόμενου έτους και θα συμπληρώσει, προφανώς, τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως το "Ανακαινίζω - Νοικιάζω", τα οποία έχουν έναν βασικό σκοπό: να μπορέσουμε να βγάλουμε στην αγορά περισσότερα κλειστά σπίτια, περισσότερα κλειστά διαμερίσματα, μέσα από την επιδότηση διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης αυτών των κλειστών σπιτιών. Και, προφανώς, η πολιτική μας για τη στέγη δεν εξαντλείται μόνο εκεί. Θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επίσης μία επισκόπηση της ευρύτερης προσπάθειας για τη χάραξη νέας, ολιστικής πολιτικής για τη στέγη, από το σκέλος της αγοράς έως το σκέλος της επισκευής ή τη κατασκευής.

Σε ό,τι αφορά το «Σπίτι μου 1», επισημάνθηκε ότι το πρόγραμμα έγινε πράξη μόλις τρεις μήνες μετά τη νομοθέτησή του και οι οριστικές υπαγωγές ανήλθαν τελικά σε 9.155, με τις εκταμιεύσεις των σχετικών δανείων να ξεπερνούν πλέον τις 7.100. Το 81% των πιστώσεων χορηγήθηκε σε δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Σημειώθηκε παράλληλα η βελτίωση των όρων του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» και η δρομολόγηση της κοινωνικής αντιπαροχής.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μία συνολική επισκόπηση των προγραμμάτων για τη στέγαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου».

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου προγράμματος «Σπίτι μου», μέσα από το οποίο παραπάνω από 9.000 συμπολίτες μας θα μπορέσουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι πληρώνοντας ουσιαστικά μία δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν για ένα ενοίκιο για αντίστοιχο σπίτι, «χτίζουμε» και δρομολογούμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» με 2 δισ. ευρώ συνολικούς πόρους.

Τα μισά κεφάλαια προέρχονται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλω να συγχαρώ όλο το επιτελείο του Υπουργείου γιατί καταφέραμε και πετύχαμε αυτή τη χρηματοδότηση μέσα από μία σκληρή διαπραγμάτευση.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» έχει ήδη προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι βλέπουν τη δυνατότητα να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να αποκτήσουν, δηλαδή, το δικό τους σπίτι με ένα πολύ λογικό κόστος στεγαστικού δανείου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου. Εκτιμούμε ότι θα ωφεληθούν περί τους 20.000 συμπολίτες μας και πιστεύω ότι συνιστά έναν πολύ σημαντικό πυλώνα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση.

Μια στεγαστική κρίση που θέλω να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ελλάδα τώρα, καθώς εισέρχεται σε μια τροχιά γρήγορης ανάπτυξης της οικονομίας μας, βιώνει και αυτή τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των ακινήτων.

Θέλω, επίσης, να προσθέσω την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», είναι το δεύτερο σκέλος των συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης προγραμμάτων για τη στέγαση. Μιλάμε για 400.000.000 ευρώ, έως 25.000 ευρώ άτοκο δάνειο -επαναλαμβάνω, άτοκο δάνειο- με περίοδο αποπληρωμής από τα 3 έως τα 7 χρόνια για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών, χωρίς ουσιαστικά εισοδηματικά κριτήρια και πολύ εύκολο στην εκταμίευσή του.

Εκτιμώ ότι και γι' αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Κι αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει από τις αρχές του επόμενου έτους και θα συμπληρώσει, προφανώς, τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», τα οποία έχουν έναν βασικό σκοπό: να μπορέσουμε να βγάλουμε στην αγορά περισσότερα κλειστά σπίτια, περισσότερα κλειστά διαμερίσματα, μέσα από την επιδότηση διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης αυτών των κλειστών σπιτιών.

Και, προφανώς, η πολιτική μας για τη στέγη δεν εξαντλείται μόνο εκεί. Θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στον θεσμό της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Θεσμό τον οποίον απλοποιούμε δραστικά, έτσι ώστε το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις, από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την κεντρική διοίκηση, να μπορεί να αξιοποιήσει περιουσίες, κυρίως ακίνητα, γήπεδα, οικόπεδα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι παντελώς ανεκμετάλλευτα, προκειμένου να χτιστούν κατοικίες οι οποίες θα μπορούν να μισθώνονται σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, με χαμηλό ενοίκιο.

Κλείνοντας, να εκφράσω και πάλι την ικανοποίησή μου για την ταχύτητα με την οποία μπορέσαμε και υλοποιήσαμε τη δέσμευση της κυβέρνησης για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου» και προσβλέπω στην πολύ γρήγορη εκταμίευση των σχετικών ποσών από τις αρχές του επόμενου έτους, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, 20.000 συμπολίτες μας να μπορέσουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, να αποκτήσουν, επιτέλους, το δικό τους σπίτι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.