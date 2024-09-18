Πάτρα: Σκηνοθέτησε ληστεία για να δικαιλογήσει τα έξοδα που έκανε

Καλογραμμένο σενάριο θυμίζει αυτό που εξελίχθηκε σήμερα στην Πάτρα.

Βέβαια όχι και τόσο καλογραμμένο καθώς τελικά η αλήθεια αποκαλύφθηκε.

Λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, έφτασε η είδηση ότι μία γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή μαχαιριού.

Όμως τα πράγματα φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικά.

Η είδηση λέει πως μία 41χρονη επισκέφθηκε την Ασφάλεια Πατρών καταγγέλοντας πως χθες Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώ ήταν σταματημένη με το αυτοκίνητό της στην οδό Λόντου, δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι.

Οι δύο δράστες την απείλησαν με μαχαίρι, άνοιξαν την πόρτα του συνεπιβάτη και της απέσπασαν το πορτοφόλι της που περιείχε το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες.

Όμως, η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, τελικά αποδείχθηκε πως όλο αυτό ήταν απλά ένα καλογραμμένο σενάριο.

Αυτό τελικά αποδείχθηκε κατόπιν και της παραδοχής της 41χρονης ότι τελικά σκηνοθέτησε την ληστεία ώστε να δικαιολογήσει το ποσό που ξόδεψε στον… σύζυγό της.

Η 41χρονη τελικά συνελήφθη για ψευδή κατάθεση και άσκοπη κινητοποίηση των Αρχών.

