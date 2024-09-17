Οι ειδικοί προσπαθούν να αναλύσουν τα δεδομένα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα και να εκτιμήσουν με ποιον τρόπο έγινε η παρέμβαση στους βομβητές που προκάλεσε την ταυτόχρονη έκρηξή τους στον Λίβανο.

Δύο είναι οι ανταγωνιστικές θεωρίες που εξετάζονται από τους ειδικούς.

Μια θεωρία είναι ότι υπήρξε παραβίαση της κυβερνοασφάλειας, προκαλώντας την υπερθέρμανση και την έκρηξη των μπαταριών λιθίου των βομβητών.

Η δεύτερη θεωρία εξετάζει το σενάριο της οργάνωσης της επίθεσης μέσω «της εφοδιαστικής αλυσίδας», όπου οι βομβητές παραποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κατασκευής και αποστολής.

Ο Ντέιβιντ Κένεντι, πρώην αναλυτής πληροφοριών της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, είπε στο CNN ότι οι εκρήξεις που εμφανίζονται σε βίντεο που έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο φαίνονται «πολύ μεγάλες για να πρόκειται για μια απομακρυσμένη παρέμβαση που θα υπερφόρτωνε τον βομβητή και θα προκαλούσε έκρηξη της μπαταρίας λιθίου».

Ο Κένεντι είπε ότι θεωρεί τη δεύτερη θεωρία πιο πιθανή.

«Είναι πιο πιθανό το Ισραήλ να είχε πράκτορες στη Χεζμπολάχ. Στους βομβητές να εμφυτεύτηκαν εκρηκτικά, τα οποία θα πυροδοτούσαν την έκρηξή τους μόνο όταν λάμβαναν ένα συγκεκριμένο μήνυμα», είπε.

Οι αρχικές αναφορές λένε ότι οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν ένα νέο μοντέλο που κατασκευάστηκε από μια εταιρεία της οποίας η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να είχε παραβιαστεί από τους δράστες της επίθεσης.

Λιβανέζικη πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι ήταν καινούργιοι και είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες, χωρίς ωστόσο να παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με την ακριβή ημερομηνία αγοράς ή το μοντέλο τους.

