Φινλανδία: Συνεχίζονται οι μαζικές απεργιακές στη κινητοποιήσεις

Ακυρώσεις πτήσεων ή δρομολογίων τρένων, ο ενεργειακός και βιομηχανικός τομέας στο ρελαντί: οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις κατά ενός σχεδίου μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας συνεχίζονται σήμερα στη Φινλανδία, παραλύοντας την καθημερινότητα κυρίως στην πρωτεύουσα της χώρας.

Στις κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν προχθές, Τετάρτη, με την απεργία των εργαζομένων στην προσχολική εκπαίδευση, συμμετέχουν περίπου 300.000 εργαζόμενοι, σύμφωνα με μία καταμέτρηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της Φινλανδίας Yle.

Οι τρεις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, του δημοσίου τομέα (JHL), της βιομηχανίας (SAK) και των υπηρεσιών (PAM) απηύθυναν κάλεσμα για απεργία.

Στο στόχαστρό τους βρέθηκε ένα σχέδιο μεταρρύθμισης, το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο, το οποίο προβλέπει μια αλλαγή των κανόνων αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις προκειμένου «να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Η κυβέρνηση θέλει επίσης να περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία, να μειώσει τα επιδόματα ανεργίας και να εισαγάγει μία ημέρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια δεν θα πληρώνονται.

Η Φινλανδία είναι γνωστή για το γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο της, που παρέχει μια προστασία και καλές συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους.

Επιδιώκοντας να διατηρήσουν αυτά τα δικαιώματα, πολλές ενώσεις προχώρησαν σε κινητοποιήσεις προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές. Η Finnair ανακοίνωσε ήδη την ακύρωση 550 πτήσεων που επηρέασαν ένα σύνολο 60.000 επιβατών χθες και σήμερα.

Επιπλέον, σήμερα κανένα τρένο δεν κυκλοφορεί στη Φινλανδία, η οποία μετρά 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Στο Ελσίνκι, τα δρομολόγια του μετρό, των τραμ και τα λεωφορεία ανεστάλησαν, σύμφωνα με το συνδικάτο JHL.

Ο Μάρκο Τουούμινεν, κάτοικος της πρωτεύουσας, δεν φάνηκε να ενοχλήθηκε από τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν ακινητοποιήσει τους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας, των σούπερ μάρκετ, της εστίασης, των ξενοδοχείων και των ταχυδρομείων.

«Απεργούν για σωστούς λόγους. Τα (κοινωνικά) πλεονεκτήματα που έχουμε κερδίσει πρέπει να διατηρηθούν, δεν είναι απαραίτητο να τα αποδυναμώσουμε χωρίς λόγο», επισήμανε σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Ilta-Sanomat σήμερα το πρωί.

«Το κατάστημα που είναι κοντά στο σπίτι μου είναι ανοικτό», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του καθώς μπόρεσε να «πάει στη δουλειά με τα πόδια».

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις

Ορισμένα σχολεία της πρωτεύουσας εφάρμοσαν την τηλεκπαίδευση σήμερα απουσία των δημοσίων μέσων μεταφοράς, ενώ μια εταιρεία ταξί της πόλης Ταμπέρε έκανε γνωστό πως οι κλήσεις για μετακινήσεις οκταπλασιάστηκαν, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Yle.

Το μεγαλύτερο βιομηχανικό συνδικάτο της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας 60.000 εργαζομένους και ακινητοποιώντας ένα μεγάλο μέρος των βιομηχανιών της χώρας.

«Η βιομηχανική ένωση θα συνεχίσει να (ασκεί πίεση μέσω) της απεργίας. Δεν θα αποδεχθούμε η κυβέρνηση να κατεδαφίσει τις δομές που δημιουργήθηκαν για την προστασία των εργαζομένων», επισήμανε σε ένα δελτίο τύπου.

«Τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν να κάνουν με την προώθηση της εργασίας. Πρόκειται απλά για μια ιδεολογία που οι επιχειρήσεις υπαγορεύουν στα κυβερνητικά κόμματα».

Το κόστος των κινητοποιήσεων εκτιμάται σε περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η συνομοσπονδία των φινλανδικών βιομηχανιών (EK).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

