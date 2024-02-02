Βρετανία: Άνδρας νεκρός μετά από πτώση από την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ

Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από πτώση από το κτίριο της Πινακοθήκης Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Μητροπολική Αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο θάνατος αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως απροσδόκητος, αλλά δεν κρίνεται προς το παρόν ύποπτος, ανέφερε η Αστυνομία.

Η αστυνομία κλήθηκε στο Τέιτ, ένα από τα πλέον δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου, περίπου στις 12:45 (ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που έπεσε από το κτίριο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας πέθανε επί τόπου, ανέφεραν οι αρχές.

Η διεύθυνση της Πινακοθήκης τόνισε με ανάρτηση στο X ότι θα παραμείνει κλειστή για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.