Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ αποφάσισαν σήμερα Παρασκευή ότι η προσφυγή της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει τη δικαιοδοσία.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε την εισβολή για να σταματήσει μια φερόμενη γενοκτονία Ρωσόφωνων στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ουκρανία έφερε την υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μερικές ημέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το Διεθνές Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσης ότι δεν έχει δικαιοδοσία σε δύο άλλες πτυχές της ουκρανικής υπόθεσης - δηλαδή ότι η εισβολή της Ρωσίας παραβίασε τη σύμβαση του 1948 για τη γενοκτονία και ότι η αναγνώριση από τη Μόσχα δύο δημοκρατιών που αποσχίστηκαν στην ανατολική Ουκρανία ισοδυναμούσε επίσης με παραβίαση της σύμβασης.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

