Φινλανδία: Μυρωδιά θείου ή καμένου καουτσούκ στο Ελσίνκ

Μια έντονη οσμή που μοιάζει αυτή του του θείου ή καμένου καουτσούκ εντοπίστηκε στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα της Φινλανδίας Ελσίνκι, ανακοίνωσε σήμερα το τμήμα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης.

Πολλοί άνθρωποι ανέφεραν τη μυρωδιά σε μια περιοχή που εκτείνεται τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής της Φινλανδίας, ανέφερε το τμήμα.

«Το τμήμα και άλλες αρχές εξετάζουν την υπόθεση», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Δεν υπάρχει κάποια άμεση ένδειξη ότι η μυρωδιά είναι επικίνδυνη για την υγεία, πρόσθεσε.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Fontanka μετέδωσε παράλληλα σήμερα ότι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Αγίας Πετρούπολης, της ρωσικής πόλης που βρίσκεται πιο κοντά στη Φινλανδία, παραπονέθηκαν για μια δυσάρεστη οσμή, συγκρίνοντάς την με αυτή αερίου, σκουπιδιών ή καμένου καουτσούκ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που επικαλείται η Fontanka, σταθμοί παρακολούθησης δεν έχουν καταγράψει τίποτα πάνω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

