Η Νορβηγία συμφώνησε να βοηθήσει στη μεταφορά παγωμένων πόρων από φορολογικά έσοδα οι οποίοι ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή και συλλέγονται από το Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η νορβηγική κυβέρνηση.

Με βάση τις συμφωνίες του Όσλο το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ συλλέγει τους φόρους εκ μέρους των Παλαιστινίων και κάθε μήνα μεταφέρει τα χρήματα στην Παλαιστινιακή Αρχή. Ωστόσο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου έχει ξεσπάσει διαμάχη για το θέμα.

Η προσωρινή λύση θα επιτρέψει να επαναληφθούν οι πληρωμές και να αποτραπεί η οικονομική κατάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής, επιτρέποντάς της να καλύψει τις δαπάνες για βασικές υπηρεσίες, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία, εξήγησε το Όσλο.

«Είναι κρίσιμο για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή και προκειμένου η Παλαιστινιακή Αρχή να έχει νομιμοποίηση στον λαό της», εξήγησε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Νορβηγία ως μεσολαβήτρια θα κρατά τα φορολογικά έσοδα που συλλέγει και παρακρατά το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Το μέρος των χρημάτων που το Ισραήλ εκτιμάται ότι προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας θα παραμένει στη Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα δίνονται στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Όταν ρωτήθηκε αν η Παλαιστινιακή Αρχή διατηρεί τον έλεγχο για τις δαπάνες τις οποίες καλύπτουν τα χρήματα που λαμβάνει ή αν έχει δεσμευθεί ότι δεν θα στείλει πόρους στη Γάζα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας απάντησε ότι τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να απευθυνθούν στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η πρόσβαση στα φορολογικά έσοδα είναι κρίσιμη για την επιβίωση της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία ασκεί περιορισμένες εξουσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Αρκετές Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, επιθυμούν εξάλλου η Παλαιστινιακή Αρχή να διαδραματίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Στις 2 Νοεμβρίου το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι θα μεταφέρει τα φορολογικά έσοδα στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά θα παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί για τη Γάζα, την οποία κυβερνά η Χαμάς. Όμως η Παλαιστινιακή Αρχή βοηθά στην κάλυψη των δαπανών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στον παλαιστινιακό θύλακα και χρηματοδοτεί προγράμματα κοινωνικών παροχών και υγειονομικής περίθαλψης εκεί.

Στις 6 Νοεμβρίου η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι επιθυμεί το πλήρες ποσό και τόνισε ότι δεν θα δεχθεί όρους που θα την εμποδίζουν να καταβάλλει τους μισθούς για το προσωπικό της. Εκτιμάται ότι περίπου το 30% των εσόδων της Παλαιστινιακής Αρχής προορίζονται για τη Γάζα.

Στις 21 Ιανουαρίου Ισραηλινοί αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο τα παγωμένα φορολογικά έσοδα που προορίζονται για τη Γάζα να παραμένουν στη Νορβηγία αντί να μεταφέρονται στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

