Φιλιππίνες: 17 νεκροί σε τροχαίο

Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε επικίνδυνη στροφή κι έπεσε σε χαράδρα στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 από τους επιβαίνοντες, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Το όχημα κινείτο σε τμήμα δρόμου όπου είναι συχνά «τα ατυχήματα» στον δήμο Άμτικ, στην επαρχία Αντίκε, όταν εξετράπη της πορείας του χθες το απόγευμα, εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιφέρεια, Ρόδερικ Τρέιν, στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία.

Πέρα από τους δεκαεπτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο και ακόμη τέσσερις βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για ορεινό δρόμο, το λεωφορείο έπεσε από μεγάλο ύψος. Γι’ αυτό το δυστύχημα είχε τόσα θύματα», εξήγησε. Το όχημα έπεσε στη χαράδρα από ύψος 30 μέτρων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα υπέστη «μηχανική βλάβη», πρόσθεσε ο κ. Τρέιν, τονίζοντας ότι ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο» του λεωφορείου εξαιτίας «πιθανής δυσλειτουργίας των φρένων».

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε το πρωί, σύμφωνα με τον ίδιο. Οι αρχές θα προσπαθήσουν να ανασύρουν το λεωφορείο αργότερα, συμπλήρωσε.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στις Φιλιππίνες, όπου οδηγοί όχι σπάνια αψηφούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οχήματα είναι σε πολλές περιπτώσεις κακά συντηρημένα ή παραφορτωμένα και το οδικό δίκτυο έχει πολλά σημεία που χαρακτηρίζονται θανάσιμες παγίδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

