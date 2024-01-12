Η συγκινητική ανάρτηση της Μia Farrow για τον θάνατο της αδελφής της

Η Μια Φάροου επιβεβαίωσε ότι η αδερφή της, επίσης ηθοποιός Τίσα Φάροου πέθανε σε ηλικία 72 ετών, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η Theresa Magdalena 'Tisa' Farrow, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή για τη συμμετοχή σε ταινίες όπως Winter Kills και Zombie Flesh Eaters.

Εμφανίστηκε επίσης στην κλασική κωμωδία του 1979 του Γούντι Άλεν Μανχάταν, λίγο πριν αυτός ξεκινήσει μια σχέση με τη Μία.

Η Μία, 78 ετών, ανακοίνωσε με συντριβή ότι η αδερφή της πέθανε «απροσδόκητα» και «προφανώς στον ύπνο της» την Τετάρτη.

«Αν υπάρχει Παράδεισος, αναμφίβολα η όμορφη αδερφή μου η Τίσα καλωσορίζεται εκεί», έγραψε η Μία στο συγκινητικό της αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

