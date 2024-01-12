Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον δεν απέκλεισε την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων κατά εγκαταστάσεων των Χούθι στην Υεμένη, μετά από τα νυχτερινά αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα κατά 16 στόχων.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο λόρδος Κάμερον είπε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν διότι «οι προειδοποιήσεις προς τους Χούθι δεν λειτουργούσαν».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος το Ην. Βασίλειο να παρασυρθεί στη δίνη επαναλαμβανόμενων επιθέσεων, απάντησε: «Θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τα πλοία μας, για να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε σημαντικές θαλάσσιες οδούς».

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ είχε νωρίτερα πει πως αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχουν περαιτέρω σχέδια» για νέες επιθέσεις στην Υεμένη, αλλά πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς τα θέματα ασφαλείας.

Από το Κίεβο το οποιο επισκέφθηκε το απόγευμα, ο ίδιος ο κ. Σούνακ είπε ότι ενέκρινε τις επιθέσεις διότι ήθελε να στείλει «ένα ισχυρό σήμα» στους Χούθι πως οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους τους, με τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι «λανθασμένες» και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται «με ασυλία».

«Είναι σαφές πως αυτού του τύπου η συμπεριφορά δεν μπορεί να μένει αναπάντητη», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ότι τα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν «αναγκαία, αναλογικά και στοχευμένα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.