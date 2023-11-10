«Fake» το βίντεο με δήμαρχο Λονδίνου υπέρ της φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης

Μια ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται ότι δείχνει τον δήμαρχο του Λονδίνου να δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις έναντι των εκδηλώσεων για την αυριανή Ημέρα της Ανακωχής, είναι πλαστή και η αστυνομία έχει αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση.

Η ανάρτηση αυτή θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στο Λονδίνο, μία ημέρα πριν από τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, που θα συμπέσει με την επέτειο από τον τερματισμό του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έχει χαρακτηρίσει «προκλητική» τη διαδήλωση αυτήν. Εκφράζονται επίσης φόβοι για βίαιες συγκρούσεις, καθώς ακροδεξιές οργανώσεις άφησαν να εννοηθεί ότι θα αναλάβουν να προστατεύσουν το Κενοτάφιο, το μνημείο του πολέμου.

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου Σαντίκ Καν, που είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος, ανέφερε ότι η αστυνομία του Λονδίνου και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχουν ενημερωθεί και ερευνούν αυτό το πλαστό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από ακροδεξιές ομάδες.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Η αυριανή διαδήλωση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία, ιδίως αφού η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν επιτέθηκε με ένα άρθρο γνώμης στην αστυνομία για τους χειρισμούς της και την απόφασή της να μην την απαγορεύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

