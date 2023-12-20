Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς έχασε σήμερα, Τετάρτη τη νομική προσφυγή για την ανατροπή των κυρώσεων που του επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αφού δικαστήριο της ΕΕ επικύρωσε τους περιορισμούς, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και σε πλήθος Ρώσων επιχειρηματιών, όπως ο Αμπράμοβιτς, ενώ δέσμευσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Αμπράμοβιτς από την πλευρά του είχε ασκήσει νομική προσφυγή εναντίον αυτού. Ωστόσο, το δικαστήριο το οποίο απέρριψε επίσης τις αξιώσεις του Αμπράμοβιτς για αποζημίωση, σημείωσε τον ρόλο του στη ρωσική εταιρεία χάλυβα Evraz (EVRE.L) και το γεγονός ότι ο χάλυβας παρείχε σημαντική πηγή εσόδων στη ρωσική κυβέρνηση.

«Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του κ. Αμπράμοβιτς, διατηρώντας έτσι τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν εναντίον του», ανέφερε το δικαστήριο της ΕΕ στην απόφασή του.

«Το Συμβούλιο δεν έσφαλε κατά την εκτίμησή του αποφασίζοντας να συμπεριλάβει και στη συνέχεια να διατηρήσει το όνομα του κ. Αμπράμοβιτς στους επίμαχους καταλόγους, υπό το πρίσμα του ρόλου του στον όμιλο Evraz και, ιδίως, στη μητρική του εταιρεία» ανέφερε ακόμη το Δικαστήριο.

Απογοητευμένος ο Αμπράμοβιτς

Ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε σε σημερινή δήλωσή του πως είναι απογοητευμένος από την απόφαση.

«Παρόλο που είμαστε απογοητευμένοι με τη σημερινή απόφαση, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν υιοθέτησε αρκετά επιχειρήματα που παρουσιάσθηκαν από το Συμβούλιο της ΕΕ και δεν τα περιέλαβε ως βάση για τη διατήρηση των κυρώσεων», αναφέρει ο Αμπράμοβιτς στη δήλωση που εκδόθηκε εξ ονόματός του.

«Ο κ. Αμπράμοβιτς δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων οποιασδήποτε κυβέρνησης, περιλαμβανομένης της ρωσικής, και δεν έχει κατ' ουδένα τρόπο επωφεληθεί από τον πόλεμο».

