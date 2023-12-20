Μία γυναίκα απαγχονίστηκε τα ξημερώματα στο Ιράν, αφού πέρασε 10 χρόνια στη φυλακή για τον φόνο του συζύγου της, τον οποίο αναγκάστηκε να παντρευτεί όταν εκείνη ήταν παιδί.

Η Σαμίρα Σαμπζιάν - μία από τις ανήλικες νύφες του Ιράν - εκτελέστηκε τα ξημερώματα στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία.

#SamiraSabzian's postponed execution has been rescheduled for tomorrow morning. Please contact your politicians if your country has diplomatic ties with Iran and use #SaveSamira to demand her execution be halted immediately.



Read our 2021 report on women and the death penalty… https://t.co/CIuLA5tJbf pic.twitter.com/acv1twRKPi — Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) December 19, 2023

Η Σαμίρα παντρεύτηκε τον σύζυγό της σε ηλικία μόλις 15 ετών, έκανε μαζί του 2 παιδιά και ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Συνελήφθη πριν από δέκα χρόνια, όταν ήταν 19 ετών, για την δολοφονία του συζύγου της.

Κρίθηκε ένοχη, καταδικάστηκε από το καθεστώς σε θάνατο και φυλακίστηκε. Οσο βρισκόταν υπό κράτηση, είδε τα παιδιά της μόνο μία φορά, στη διάρκεια επίσκεψης που οργανώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πριν από την εκτέλεσή της, σύμφωνα με την IHR.

Today, right after the call for morning prayer, the regime in Iran executed Samira Sabzian.@mozhgankshavarz Iranian activist who was her cellmate says: “ Samira

was a victim of child marriage, I witnessed how much she suffered in prison from being denied to have access to her… https://t.co/97tPa48PV0 pic.twitter.com/hZUglcslDV — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 20, 2023

«Η Σαμίρα ήταν επί χρόνια θύμα ενός απαρτχάιντ του φύλου, του γάμου παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα έγινε θύμα της διεφθαρμένης και ανίκανης μηχανής θανάτου του καθεστώτος», τόνισε ο Μαχμούντ- Αμιρί Μογαντάμ, διευθυντής της IHR.

Η ΜΚΟ είχε καλέσει το Ιράν να μην εκτελέσει τη νεαρή γυναίκα και η Βρετανία είχε επίσης επέμβει προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεσή της.

«Η Σαμίρα ήταν θύμα του γάμου παιδιών (…). Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη φρικτή μεταχείριση γυναικών και παιδιών», έγραψε χθες Τρίτη στο Χ ο Ταρίκ Άχμαντ, Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών.

Οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των εκτελέσεων στο Ιράν φέτος, με τουλάχιστον 115 να έχουν καταγραφεί μόνο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Η IHR ανέφερε ότι 18 γυναίκες έχουν εκτελεσθεί φέτος στο Ιράν, ανάμεσά τους η Σαμίρα Σαμπζιάν.

Πηγή: skai.gr

