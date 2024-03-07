Πληθώρα αντιδράσεων από απλούς πολίτες, ακτιβιστές αλλά και πολιτικούς έχει προκαλέσει το τραγούδι που στέλνει φέτος το Iσραήλ στη Eurovision, με τίτλο October Rain (Βροχή του Οκτώβρη).

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αναφέρεται στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό φεστιβάλ μουσικής και στα κιμπούτς, τουλάχιστον 1.160 νεκρούς και 250 ομήρους.

Μπροστά στις αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού – δήλωσε ότι «εξετάζει τους στίχους» για να καταλήξει εάν μπορούν να θεωρηθούν πολιτικές δηλώσεις, κάτι που τυπικά η Eurovision απαγορεύει.

Λίγες ημέρες νωρίτερα και κατόπιν παρέμβασης του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ- ζήτησε «απαραίτητες προσαρμογές» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ μπορεί να εισέλθει στη διοργάνωση - ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan συμφώνησε να αλλάξει τους στίχους του October Rain.

«Το Ισραήλ να αποκλειστεί όπως η Ρωσία ύστερα από την εισβολή στην Ουκρανία»

Στις τελευταίες διαμαρτυρίες, δύο Βέλγοι υπουργοί ζήτησαν σήμερα τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, ως τιμωρητικό μέτρο για τον θάνατο Παλαιστίνιων αμάχων.

Η γαλλόφωνη υπουργός Πολιτισμού του Βελγίου Μπενεντίκτ Λινάρ και ο Φλαμανδός ομόλογός της Μπενζαμάν Νταλ ένωσαν τις φωνές τους.

«Όπως εξαιρέθηκε η Ρωσία από διαγωνισμούς και τη Eurovision ύστερα από την εισβολή στην Ουκρανία, το Ισραήλ θα πρέπει να τεθεί εκτός έως ότου βάλει τέλος στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες θύματα, ιδιαίτερα παιδιά», ανέφερε η Λινάρ στην πλατφόρμα Χ.

Η Λινάρ δήλωσε στο κοινοβούλιο χθες ότι θα ζητήσει από το γαλλόφωνο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF, που διοργανώνει τη συμμετοχή του Βελγίου στην Eurovision, να εκφράσει τις ανησυχίες αυτές στην EBU.

Ο Νταλ δήλωσε ότι η μη συμμετοχή του Ισραήλ θα ήταν η κατάλληλη κίνηση ενώ τόσοι Παλαιστίνιοι άμαχοι υποφέρουν, σύμφωνα με το φλαμανδικό δίκτυο VRT.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από την EBU, ή από το Ισραήλ, που λέει ότι είναι θύμα μιας εκστρατείας δυσφήμισης για την προσπάθειά του να εξαλείψει τους ενόπλους της Χαμάς από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο φετινός ετήσιος ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού θα διοργανωθεί στις 7-11 Μαΐου στο Μάλμο της Σουηδίας.

Πηγή: skai.gr

