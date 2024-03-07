Έκρηξη που σημειώθηκε στο διυλιστήριο του Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν αρκετοί άνθρωποι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι δεν έχουν προβεί ακόμη σε ανακοινώσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, σημειώθηκε φωτιά στο σημείο λίγο πριν το μεσημέρι τοπική ώρα.

Πηγή: skai.gr

