Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα χθες, Τετάρτη, χωρίς προφανή αιτία δύο γυναίκες, διοικητικές υπαλλήλους, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γουαδαλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Χαλίσκο, Λουίς Χοακίν Μέντες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση αυτή εικοσάχρονου άνδρα, ο οποίος εισέβαλε στο πανεπιστήμιο οπλισμένος με μαχαίρι και τσεκούρι, με το οποίο έσπασε πολλά τζάμια.
«Δεν υπήρχε λόγος, καμία προφανή αιτία», εξήγησε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με τον οποίο "η επίθεση έγινε κατά των πρώτων ανθρώπων που είδε".
Η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον δράστη, διερευνά επίσης σχετικά με σχέση του με άλλη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο την ίδια ημέρα, πρόσθεσε ο Μέντες.
Το Μεξικό αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βίας κατά των γυναικών. Το 2023, 852 γυναικοκτονίες διαπράχθηκαν στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
