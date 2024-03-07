Άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα χθες, Τετάρτη, χωρίς προφανή αιτία δύο γυναίκες, διοικητικές υπαλλήλους, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γουαδαλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Χαλίσκο, Λουίς Χοακίν Μέντες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνδρας τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση αυτή εικοσάχρονου άνδρα, ο οποίος εισέβαλε στο πανεπιστήμιο οπλισμένος με μαχαίρι και τσεκούρι, με το οποίο έσπασε πολλά τζάμια.

«Δεν υπήρχε λόγος, καμία προφανή αιτία», εξήγησε ο εισαγγελέας, σύμφωνα με τον οποίο "η επίθεση έγινε κατά των πρώτων ανθρώπων που είδε".

Η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον δράστη, διερευνά επίσης σχετικά με σχέση του με άλλη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο την ίδια ημέρα, πρόσθεσε ο Μέντες.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βίας κατά των γυναικών. Το 2023, 852 γυναικοκτονίες διαπράχθηκαν στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

