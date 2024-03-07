Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Το σύμπαν σας καλεί»: Υποψήφιους αστροναύτες ψάχνει η NASA - Αιτήσεις μέχρι τις  2 Απριλίου

Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα επανδρώσουν τις αποστολές Artemis στην Σελήνη και – ίσως – στον Αρη ενώ θα λαμβάνουν ετήσιο μισθό 152.000 δολάρια

nasa

Υποψήφιους αστροναύτες για τις επόμενες αποστολές Artemis στην Σελήνη και – ίσως – στον Άρη, αναζητά η NASA. 

Η Αμερικανική Υπηρεσία διαστήματος δημοσίευσε αγγελία με τίτλο «Το Σύμπαν σας καλεί», στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι Αμερικανοί πολίτες, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο STEM και να έχουν εξειδικευμένη 3ετή εμπειρία ως πιλότοι, γιατροί ή μηχανικοί. 

Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα περάσουν δύο χρόνια εκπαίδευσης ενώ θα λαμβάνουν ετήσιο μισθό 152.000 δολάρια.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει ανοίξει ενώ η προθεσμία τους λήγει στις 2 Απριλίου.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NASA
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark