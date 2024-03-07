Υποψήφιους αστροναύτες για τις επόμενες αποστολές Artemis στην Σελήνη και – ίσως – στον Άρη, αναζητά η NASA.

Η Αμερικανική Υπηρεσία διαστήματος δημοσίευσε αγγελία με τίτλο «Το Σύμπαν σας καλεί», στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι Αμερικανοί πολίτες, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο STEM και να έχουν εξειδικευμένη 3ετή εμπειρία ως πιλότοι, γιατροί ή μηχανικοί.

Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα περάσουν δύο χρόνια εκπαίδευσης ενώ θα λαμβάνουν ετήσιο μισθό 152.000 δολάρια.

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει ανοίξει ενώ η προθεσμία τους λήγει στις 2 Απριλίου.



