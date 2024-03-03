Σε αλλαγές στον στίχο του τραγουδιού που θα στείλει στη φετινή Eurovision προχωρά το Ισραήλ, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε και την απαγόρευση της διοργανώτριας.

Ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Kan είχε δεσμευτεί να μην αλλάξει τους στίχους του October Rain, ο οποίος ήταν σαφές πως αναφερόταν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ισραήλ Isaac Herzog ζήτησε «απαραίτητες προσαρμογές» για να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ μπορεί να εισέλθει στη διοργάνωση.

Το Ισραήλ έχει κερδίσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τέσσερις φορές στο παρελθόν. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Σουηδία.

Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο τηλεοπτικός σταθμός Kan είπε ότι επικοινώνησε με τον στιχουργό του October Rain και του ζήτησε να «διαγράψει τα κείμενα, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική του ελευθερία».

Τον περασμένο μήνα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης είπε ότι αξιολογούσε τους στίχους, ο Kan είπε ότι «δεν είχε καμία πρόθεση να αντικαταστήσει το τραγούδι».

Η είσοδος του Ισραήλ, με το τραγούδι που θα ερμηνεύσει η 20χρονη Έντεν Γκολάν, πρόκειται να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

