Eurovision 2024: Σουηδοί καλλιτέχνες κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

Η Σουηδία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2023, φέρνοντας τον διαγωνισμό στη χώρα για έβδομη φορά και τώρα ανάμεσα στους υπογράφοντες που επικρίνουν τη συμμετοχή του Ισραήλ για τον «βάναυσο πόλεμο στη Γάζα είναι αστέρες της ποπ, της όπερας αλλά και παλαίμαχοι της Eurovision.

Η διαμαρτυρία τους απευθύνεται στους διοργανωτές της Eurovision 2024, την EBU (Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών), η οποία ισχυρίζεται ότι ο διαγωνισμός είναι απολίτικος.

Ένα επιχείρημα που δεν πείθει εάν σκεφθεί κανείς ότι η EBU απέκλεισε τη Ρωσία από τον διαγωνισμό μετά την επίθεση στην Ουκρανία το 2022 και τη Λευκορωσία ένα χρόνο νωρίτερα εξαιτίας της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή.

Και δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις που αποδεικνύουν πως ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κάθε άλλο παρά απολίτικος είναι. Για παράδειγμα στο Τελ Αβίβ το 2019, το βράδυ του τελικού, το ισλανδικό συγκρότημα Hatari κράτησε μπροστά στην κάμερα ένα πανό υπέρ των Παλαιστινίων προκαλώντας αναστάτωση. Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός RUV αναγκάστηκε να καταβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ στην EBU. Το ίδιο βράδυ, η Μαντόνα έβαλε έναν χορευτή με ισραηλινή σημαία και έναν χορευτή με παλαιστινιακή σημαία να ανέβουν τα σκαλιά χέρι-χέρι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της. Αυτό ήταν ένα «μήνυμα ειρήνης και ενότητας», δήλωσε αργότερα η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, αλλά η EBU δεν φάνηκε να ενθουσιάστηκε με την ιδέα.

Υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα. Οι Βρετανοί διοργάνωσαν τη Eurovision το 2023 για λογαριασμό της Ουκρανίας και δεν φάνηκαν καθόλου ουδέτεροι. Το Λίβερπουλ είχε γεμίσει με μπλε και κίτρινες σημαίες, δείγμα αλληλεγγύης στην Ουκρανίαγια τον επιθετικό πόλεμο που διεξήγαγε η Ρωσία.

Δεν είναι μόνο η Σουηδία…

Από την αρχή του χρόνου πάντως ακούστηκαν αρκετές φωνές κατά της συμμετοχής του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. 1.400 Φινλανδοί μουσικοί ενώθηκαν με ομάδες φιλοπαλαιστινιακών καλλιτεχνών και ακτιβιστών στη Φινλανδία και υπέγραψαν ψήφισμα που ζητούσε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την ESC. Με παρόμοιο τρόπο είχαν αντιδράσει προηγουμένως και μουσικοί στην Ισλανδία.

Ακόμη, στη Νορβηγία διαδηλωτές από την οργάνωση «Ομάδα Δράσης για την Παλαιστίνη» συγκεντρώθηκαν μπροστά από την έδρα του τηλεοπτικού σταθμού NRK στο Όσλο και απαίτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Στην Ιρλανδία, ένας βουλευτής του Εργατικού Κόμματος κάλεσε δημοσίως σε μποϊκοτάζ της Eurovision εάν το Ισραήλ συμμετείχε. Ο Βρετανός υποψήφιος για τη Εurovision Όλι Αλεξάντερ, υπέγραψε μια φιλοπαλαιστινιακή διακήρυξη μιας queer οργάνωσης στην οποία τα γεγονότα στη Γάζαπεριγράφονται ως «κλιμάκωση του ισραηλινού καθεστώτος απαρτχάιντ». Μια διατύπωση που προκάλεσε την οργή της ισραηλινής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Οι προετοιμασίες στο Μάλμε της Σουηδίας συνεχίζονται πάντως κανονικά για την προετοιμασία του διαγωνισμού τραγουδιού. Την ίδια ώρα όμως και στο Ισραήλ πολλοί διερωτώνται εάν είναι σωστό να συμμετάσχει η χώρα όταν ο πόλεμος συνεχίζεται και τόσοι άνθρωποι κρατούνται ως όμηροι.

