Η Raiven, τραγουδίστρια και αρπίστρια γνωστή για τη συνένωση της ποπ με το εναλλακτικό στυλ και την όπερα θα εκπροσωπήσει τη Σλοβενία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2024.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ ευγνώμων και λίγο φοβισμένη» είπε η Raiven καθώς ανακοινώθηκε ως η νικήτρια επιλογή.

Η Σάρα Μπρίσκι Τσίρμαν, όπως είναι το πραγματικό της όνομα επιλέχθηκε από διεθνή επιτροπή κριτών που προσελήφθη από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTV Slovenija. Προηγουμένως κριτική επιτροπή επέλεξε πέντε διαγωνιζόμενους από περισσότερες από 100 αιτήσεις.

Η Raiven ήταν η μοναδική διαγωνιζόμενη που κέρδισε ψήφους από όλους τους διεθνείς κριτές.

Όταν οι έφηβοι Joker Out τερμάτισαν 21οι στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision φέτος και κέρδισαν διεθνή επιτυχία στην Ευρώπη, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποφάσισε ότι ο νέος εκπρόσωπος πρέπει να έχει όχι μόνο ένα καλό τραγούδι αλλά και «ένα ξεκάθαρο όραμα και χάρισμα και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που θα φέρουν αποτελέσματα που αντηχούν πέρα από τη Eurovision» δήλωσε η Μάσα Κλιουν επικεφαλής της σλοβενικής αντιπροσωπείας στη Eurovision.

Η Raiven ερμηνεύτρια σε ποπ Φεστιβάλ της Σλοβενίας, είναι γνωστή για τα σκοτεινά, ambient τραγούδια της στα οποία συνδυάζει ποπ, ηλεκτρο ποπ και όπερα. Έχει δύο μεταπτυχιακά στο σόλο τραγούδι και την όπερα από τη Μουσική Ακαδημία της Λιουμπλιάνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

