Η Σία Κοσιώνη μπαίνει δυναμικά στον χώρο της παιδικής λογοτεχνίας με το πρώτο της βιβλίο «Μια άλλη ιστορία».

Η αγαπημένη δημοσιογράφος και κεντρική παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ συστήνεται στο κοινό ως συγγραφέας, με ένα όμορφο παραμύθι που μιλά στα παιδιά για τη δύναμη των αληθινών ιστοριών, δηλαδή των ειδήσεων, και την αξία της ενημέρωσης μέσα από την οποία διδάσκονται την αλληλοκατανόηση, τον αλληλοσεβασμό, την ενσυναίσθηση, την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Στη μικρή Αναστασία άρεσαν πολύ οι ιστορίες. Της άρεσαν τόσο πολύ που συνεχώς ζητούσε από τους γονείς της να της διαβάζουν το βράδυ παραμύθια ή να φτιάχνουν ιστορίες από το μυαλό τους. Σύντομα άρχισε κι εκείνη να φτιάχνει με τη φαντασία της τις δικές της ιστορίες και όλα γύρω της γίνονταν μια συντροφιά αγάπης με πριγκίπισσες, φτερωτά άλογα, νεράιδες και μαγικά ραβδιά».

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Lebee και στο www.lebeepublications.gr

