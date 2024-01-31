Δύο εξαιρετικά ταλαντούχοι σολίστες, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν και η Στέλλα Τέμπρελη στο τσέλο, έχουν δημιουργήσει το μαγευτικό duo των «Tales from the Box» και μας παρουσιάζουν το νέο τους cd με τίτλο «Ciel», στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024.

Με τίτλο τη γαλλική λέξη για τον ουρανό ή αντίστοιχα το γαλανό, οι «Tales from the Box» θα μας ταξιδέψουν σε μουσικά τοπία κάτω απ' τον ουρανό της Μεσογείου, μέσα από το νέο τους cd που ήδη λαμβάνει τις πρώτες εξαιρετικές κριτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ξεκινώντας απ' το σήμερα με αφετηρία μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ (Endless story), σαν σε όνειρο (As if in a dream) χορεύουμε μια bossanova την αυγή (Sunset bossa) μέχρι να μας βρει το ολόγιομο φεγγάρι και να περπατήσουμε τη Φεγγαρόστρατα. Να συναντήσουμε ένα ουράνιο τόξο (After the rainbow) και να ταξιδέψουμε στη Μεσόγειο (Mediterranean travel), χορεύοντας το βαλς της βροχής (Rain waltz) ενώ μας παρασέρνει ο Άνεμος. Για να κλείσουμε με μία πολύ αγαπημένη μελωδία του Bach που κατέληξε μετά απ' την επεξεργασία του Gounod να είναι μια προσευχή στην αγαπημένη Μαρία όλων των λαών της Μεσογείου. Ave Maria με την ευχή όλα να ξαναγίνουν φωτεινά!

Μια συναυλία με τα κομμάτια του cd «Ciel», συνθέσεις του Θάνου Σταυρίδη από τις δύο προηγούμενες και βραβευμένες δισκογραφικές του δουλειές, αλλά και διασκευές γνωστών κομματιών σε απόδοση για ακορντεόν και τσέλο. Δύο οργάνων με μεγάλη ιστορία, τόσο στην κλασική όσο και στη λαϊκή μουσική παράδοση της Μεσογείου κι όχι μόνο. Δύο «μουσικά κουτιά» που υπόσχονται να μας μαγέψουν με τις ιστορίες τους!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προπώληση

Κανονικό 15€

Μαθητικό/Φοιτητικό 12€

Ταμείο/Πόρτα

Κανονικό 18€

Μαθητικό/Φοιτητικό 15€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ticket Services

- Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39

- Τηλεφωνικά: 2107234567

- Online: www.ticketservices.gr



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.