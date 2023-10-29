Ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι δημοσίευσε η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Οι δυο τους έζησαν ένα ρομαντικό ειδύλλιο το καλοκαίρι του 1993 πριν την προβολή της δημοφιλούς σειράς «Φιλαράκια» που εκτόξευσαν τη φήμη του Πέρι.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, 51χρονη ηθοποιός ααφέρθηκε στην πρώτη τους συνάντηση, όταν αντάλλαξαν ένα φιλί κατά τη διάρκεια ενός «μαγικού καλοκαιριού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της

«Γνώρισα τον Matthew Perry το 1993 στο Williamstown Theatre Festival στη Μασαχουσέτη», θυμάται. «Ήμασταν και οι δύο εκεί το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού κάνοντας παραστάσεις»

«Ήταν τόσο αστείος, τόσο γλυκός και ήταν τόσο διασκεδαστικό το να είσαι μαζί του».

«Βγήκαμε με το αυτοκίνητο για να κολυμπήσουμε, ήπιαμε μπίρες στο μπαρ του τοπικού κολεγίου, φιληθήκαμε σε ένα χωράφι γεμάτο χόρτα», αποκάλυψε η ίδια και πρόσθεσε παράλληλα: «Ήταν ένα μαγικό καλοκαίρι».

Η Γκουίνεθ έγραψε ότι τη στιγμή της συνάντησής τους ο ηθοποιός είχε ήδη κάνει δοκιμαστικά για την σειρά «Φιλαράκια».

«Μείναμε φίλοι για λίγο μέχρι να απομακρυνθούμε, αλλά πάντα χαιρόμουν όταν τον έβλεπα. Είμαι πολύ λυπημένη σήμερα, όπως και πολλοί από εμάς. Ελπίζω ο Μάθιου να είναι επιτέλους ήσυχος», έγραψε.



Πηγή: skai.gr

