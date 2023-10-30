Παλαιστινιακή Αρχή: Δεν θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς ειρηνευτική διαδικασία για δύο κυρίαρχα κράτη

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα επιστρέψει στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς χωρίς μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο πρωθυπουργός της παλαιστινιακής Αρχής σε συνέντευξή του στον Guardian.

Ένα από τα σχέδια για την μετά τη σύγκρουση εποχή Ισραήλ – Χαμάς που επεξεργάζονται Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι είναι να υπάρξει κάποια μορφή μεταβατικής εξουσίας διακυβέρνησης στην επικράτεια, ενδεχομένως με τη συμμετοχή αραβικών κρατών, που προβλέπει στην αποκατάσταση της Παλαιστινιακής Αρχής (PA), η οποία εκδιώχθηκε από τη Γάζα μετά από σε πραξικόπημα της Χαμάς το 2007.

Ωστόσο, ο Μοχάμεντ Στάγιε, ο οποίος είναι πρωθυπουργός από το 2019, είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα συνεργαστεί χωρίς επιστροφή σε μια γνήσια ειρηνευτική διαδικασία που θα έχει ως αποτέλεσμα δύο κυρίαρχα κράτη.

«Το να πάει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα και να διευθύνει τις υποθέσεις της Γάζας χωρίς πολιτική λύση για τη Δυτική Όχθη, είναι σαν να επιβιβάζεται σε ένα F-16 ή σε ένα ισραηλινό τανκ;» είπε ο Στάγιε. «Δεν το δέχομαι. Ο πρόεδρός μας Μαχμουντ Αμπάς δεν το δέχεται. Κανείς μας δεν θα το δεχτεί».

«Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ολοκληρωμένο, ειρηνικό όραμα», είπε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο γραφείο του στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη. «Η Δυτική Όχθη χρειάζεται μια λύση και στη συνέχεια να συνδέσει τη Γάζα με αυτήν στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

Η πρώτη προτεραιότητα, είπε ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός είναι να σταματήσει ο βομβαρδισμός της Γάζας, καθώς και η βία στη Δυτική Όχθη, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 110 Παλαιστίνιοι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και εποίκους.



Πηγή: skai.gr

