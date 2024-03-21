Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Κάιρο όπου θα έχει συνομιλίες με Άραβες αξιωματούχους προκειμένου να πιέσουν για την κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές ότι η χώρα του δεν θα σταματήσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν ξεκίνησε χθες Τετάρτη νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή από τη Σαουδική Αραβία, όπου συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον οποίο συζήτησαν για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Πιέζουμε για μια άμεση εκεχειρία που θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτό θα προσφέρει αμέσως ανακούφιση σε τόσους πολλούς ανθρώπους που υποφέρουν στη Γάζα – παιδιά, γυναίκες, άνδρες», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός στον αραβικό σταθμό al Hadath.

Οι συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας επαναλαμβάνονται αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, αφού το Ισραήλ απέρριψε πρόταση της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα. Οι δύο πλευρές συζητούν μια εκεχειρία διάρκειας περίπου έξι εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων θα απελευθερωθούν 40 Ισραηλινοί όμηροι με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ωστόσο η Χαμάς τονίζει ότι θα απελευθερώσει τους ομήρους μόνο στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι συζητά μόνο μια προσωρινή παύση.

«Πιστεύω ότι το χάσμα μικραίνει και πιστεύω ότι μια συμφωνία είναι πάρα πολύ πιθανή», τόνισε ο Μπλίνκεν στο al Hadath. «Η ισραηλινή ομάδα είναι παρούσα, έχει την εξουσιοδότηση να καταλήξει σε συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Μπλίνκεν και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εξέτασαν μαζί την πρόοδο των συνομιλιών, ανακοίνωσαν το γραφείο του Αιγύπτιου προέδρου και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Σίσι υπογράμμισε την ανάγκη για εκεχειρία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και προειδοποίησε για τους κινδύνους μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα.

Σε αυτή την πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, έχουν καταφύγει περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι.

«Θα πολεμάμε μέχρι να κερδίσουμε τη μάχη»

Ο Μπλίνκεν πρόκειται να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας σήμερα, καθώς και με τον υπουργό Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον γενικό γραμματέα της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Αιγυπτιακές πηγές δήλωσαν ότι οι αραβικές χώρες θα υπογραμμίσουν στον Αμερικανό υπουργό την ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Στη χθεσινή του συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας ο Μπλίνκεν επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ προς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με εγγυήσεις ασφαλείας για το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου απευθύνθηκε σε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές χθες και τους δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να νικήσει τη Χαμάς.

Η ένταση μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και αυτής του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν οξύνεται τις τελευταίες ημέρες, με την Ουάσινγκτον να ζητεί από το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να περιορίσει την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργηθεί στη Γάζα και να προστατεύσει τους αμάχους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ μιλώντας στο αμερικανικό podcast “Call Me Back with Dan Senor” δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει τα σχέδιά του για χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα, παρά τις αυξανόμενες διεθνείς ανησυχίες για τις επιπτώσεις της.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι μπορούμε να το κάνουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο—όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και από ανθρωπιστικής άποψης», δήλωσε.

Ο Ντέρμερ, που έχει διατελέσει πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ότι η χώρα του θα ακούσει τις αμερικανικές απόψεις για τη Ράφα, αλλά θα προχωρήσει στη στρατιωτική επιχείρηση εκεί ακόμη κι αν η Ουάσινγκτον διαφωνεί: «Θα συμβεί. Και θα συμβεί ακόμη κι αν το Ισραήλ αναγκαστεί να πολεμήσει μόνο του».

«Ακόμη κι αν όλος ο κόσμος στραφεί εναντίον του Ισραήλ, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι να κερδίσουμε τη μάχη», υπογράμμισε.

Ο Ντέρμερ εκτίμησε ότι αν διατηρηθούν πυρήνες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό θα αποτελέσει ανοικτή πρόσκληση για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από όλη την περιοχή: «Και γι’ αυτό η αποφασιστικότητά μας να τους εξαλείψουμε είναι τόσο ισχυρή, ακόμη κι αν οδηγήσει σε πιθανή ρήξη με τις ΗΠΑ».

Ο Ισραηλινός υπουργός εκτίμησε ότι στη Ράφα παραμένουν τέσσερα άθικτα τάγματα της Χαμάς, ενισχυμένα από μαχητές που υποχώρησαν από άλλες περιοχές της Γάζας, το 25% των δυνάμεων της παλαιστινιακής οργάνωσης πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

«Δεν θα αφήσουμε το ένα τέταρτο από αυτούς στη θέση του. Θα πάμε στη Ράφα διότι πρέπει (…) Και πιστεύω ότι αυτό που δεν κατανοούν οι άνθρωποι για την 7η Οκτωβρίου είναι ότι αποτέλεσε μια υπαρξιακή στιγμή για το Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

