Σχεδόν 30 χώρες θα μετάσχουν σήμερα το απόγευμα σε σύνοδο αφιερωμένη στην υποστήριξη στην Ουκρανία που διοργανώθηκε από τη Γαλλία, όπως γνωστοποιήθηκε από το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών.

Συνολικά «28 χώρες θα εκπροσωπηθούν, οι 21 σε υπουργικό επίπεδο από τον υπουργό τους Εξωτερικών ή τον υπουργό τους Άμυνας», διευκρινίστηκε.

Η σύνοδος αυτή θα γίνει από τις 16:00 ως τις 18:00 τοπική ώρα (17:00 ως 19:00 ώρα Ελλάδος) μέσω βιντεοδιάσκεψης, πρόσθεσε το περιβάλλον του Στεφάν Σεζουρνέ.

Αυτή γίνεται σε συνέχεια διεθνούς συνόδου υποστήριξης της Ουκρανίας, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι σημερινές συζητήσεις θα αφορούν τα πυρομαχικά, τους κανόνες για την αποθήκευσή τους, τον κυβερνοχώρο, την προστασία των συνόρων, την προστασία ευάλωτων κρατών, την άρση ναρκοπεδίων, τη βιομηχανική παραγωγή στην Ουκρανία και τους πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες θα βρίσκονται οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Πολωνίας, ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, ενώ η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από υφυπουργό.

Η Γαλλία εμμένει στην ανάγκη να διπλασιαστούν οι προσπάθειες υποστήριξης της Ουκρανίας για να οδηγηθεί σε αποτυχία η Ρωσία. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να βοηθηθούν οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας.

Αύριο, Παρασκευή, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί επίσης στο Βίλνιους για συνάντηση με τους ομολόγους του των χωρών της Βαλτικής, όπως και με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

Την Τρίτη είχε συναντήσει στο Παρίσι την Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ.

Κατά την σύνοδο στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε προκαλέσει έντονη πολεμική αρνούμενος να αποκλείσει την επιλογή αποστολής δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο μέλλον.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ είχε διαβεβαιώσει σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα «Λε Μοντ» το περασμένο Σάββατο ότι δεν υπάρχει «καμία σύγκρουση» ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία όσον αφορά την Ουκρανία, ενώ το Βερολίνο απέκλεισε κατηγορηματικά ενδεχόμενη αποστολή στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

