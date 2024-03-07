Τρία μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον Κόλπο του Άντεν, όταν το έπληξε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, στην πρώτη θανατηφόρα επίθεση των ανταρτών Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα ανοικτά της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Οι υεμενίτες αντάρτες, προσκείμενοι στο Ιράν, εξαπολύουν από τα μέσα του Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Χθες περί τις 10:30 (ώρα Ελλάδας), αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από εδάφη ελεγχόμενα από τους Χούθι στην Υεμένη εναντίον του True Confidence, πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «υπό σημαία Μπαρμπάντος, λιβεριανής ιδιοκτησίας», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Ο πύραυλος έπληξε το πλοίο και το (...) πλήρωμα έκανε λόγο για τρεις νεκρούς, τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και μεγάλες ζημιές», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σάρι, σημείωσε από την πλευρά του πως το True Confidence χτυπήθηκε από «πυραύλους» αφού το πλήρωμά του αψήφησε «προειδοποιητικά μηνύματα».

Νωρίτερα χθες, υπηρεσίες ναυτικής ασφάλειας έκαναν λόγο για φορτηγό πλοίο που δέχθηκε επίθεση και υπέστη ζημιές ανοικτά της Άντεν, στη νότια Υεμένη, χώρα όπου μαίνεται πόλεμος την τελευταία δεκαετία.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO σημείωσε μέσω X πως το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σκάφος, που πλέον είναι ακυβέρνητο.

«Οι Χούθι σκότωσαν αθώους αμάχους», κατήγγειλε αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον υπογράμμισε μέσω X πως του προκάλεσε «φρίκη» η επίθεση αυτή, ενώ η βρετανική πρεσβεία στην Υεμένη έκρινε πως το αιματηρό περιστατικό ήταν «λυπηρή» και «αναπόφευκτη συνέπεια» των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τη UKMTO, το εμπορικό πλοίο έλαβε μήνυμα μέσω ασυρμάτου «από οντότητα που παρουσιάστηκε ως το πολεμικό ναυτικό της Υεμένης και το διέταξε να αλλάξει πορεία».

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανέφερε πως το φορτηγό ανήκε σε αμερικανική εταιρεία. Όμως ο αμερικανός αξιωματούχος αντέτεινε πως πρόκειται για πλοίο «λιβεριανών συμφερόντων».

Η UKMTO αναφέρθηκε σε επέμβαση «δυνάμεων του συνασπισμού» στο πλοίο. Οι ΗΠΑ συγκρότησαν τον Δεκέμβριο πολυεθνική ναυτική δύναμη που αναπτύχθηκε στα ανοικτά της Υεμένης, για να προστατεύει εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις του κινήματος Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ιδρυτών και ηγετών του, Χούθι.

Μετά τη φονική χθεσινή επίθεση, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να φροντίζει πως οι Χούθι θα «λογοδοτούν».

Οι ενέργειες των ανταρτών, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο από το 12% ως το 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκε κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση.

Εξάλλου, χθες περί τις 19:14 (ώρα Σανάα· 18:14 ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα των Χούθι στην Υεμένη σε «νόμιμη άμυνα» καθώς «ήγειραν άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία και πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή», ανακοίνωσε σήμερα η CENTCOM.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τα ανοικτά της Υεμένης μέσα σε δυο ημέρες, οι δύο από τους οποίους πέτυχαν τους στόχους τους —τα True Confidence και MSC Sky II— και ένας καταρρίφθηκε.

Τον Φεβρουάριο, οι υεμενίτες αντάρτες έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε χημικά λιπάσματα, το Rubymar. Το σκάφος βυθίστηκε, εγείροντας σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.