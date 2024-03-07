Όπως οι πρόγονοί της, η αστροναύτης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Νόρα Αλ Ματρούσι έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής της κοιτάζοντας τα αστέρια και κάνοντας όνειρα να πάει στη Σελήνη.

.@Astronaut_Nora AlMatrooshi, the first Emirati woman astronaut, worked as a piping engineer before becoming an astronaut candidate for the United Arab Emirates. https://t.co/v5B1Q1eCbG pic.twitter.com/8jOmu70RQi March 5, 2024

Αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της NASA και είναι πλέον έτοιμη να κατακτήσει το διάστημα.

Six days and counting until astronaut graduation ⏱️👩‍🚀



For today’s spotlight, we are highlighting Nora Al Matrooshi. @Astronaut_Nora ,



-What makes you feel the most like an astronaut?

-What does going to the Moon mean to you?

-What made you feel alive during training?

-What… pic.twitter.com/arxaRFwcCc — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 28, 2024

Η 30χρονη Αλ Ματρούσι θυμάται ένα μάθημα για το διάστημα όταν πήγαινε στο Δημοτικό, στο οποίο η δασκάλα έκανε προσομοίωση μιας αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης, με διαστημικές στολές από είδη χειροτεχνίας και μια παιδική σκηνή στο σχήμα πυραύλου.

"Βγήκαμε έξω από τη σκηνή και είδαμε ότι (η δασκάλα) είχε σβήσει τα φώτα στην τάξη. Είχε καλύψει τα πάντα με γκρι ύφασμα και μας έλεγε ότι βρισκόμαστε στην επιφάνεια της Σελήνης", λέει η Αλ Ματρούσι στο AFP.

"Αυτή η ημέρα με επηρέασε, είχε μεγάλο αντίκτυπο πάνω μου. Και θυμάμαι να σκέφτομαι 'Είναι καταπληκτικό. Αυτό θέλω να το κάνω στ' αλήθεια, θέλω στ΄αλήθεια να πάω στην επιφάνεια της Σελήνης'. Και τότε άρχισαν όλα", θυμάται η Αλ Ματρούσι, ντυμένη με την μπλε διαστημική στολή όπου πάνω της αναγράφεται το όνομά της και είναι ραμμένη η σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Αλ Ματρούσι, μηχανολόγος μηχανικός η οποία έχει εργαστεί στην πετρελαϊκή βιομηχανία, ήταν μια από τις δύο υποψήφιες γυναίκες αστροναύτες που επιλέγησαν το 2021 από τη Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (UAESA) για να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA.

Σήμερα, έπειτα από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς--ανάμεσά τους και πρακτική εξάσκηση σε διαστημικούς περιπάτους--η Αλ Ματρούσι, ο συμπατριώτης της Μοχάμεντ Αλ Μούλα και άλλοι δέκα από το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι πλήρως πιστοποιημένοι αστροναύτες.

Η ομάδα τους μπορεί πλέον να συμμετέχει σε αποστολές της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στο πρόγραμμα Artemis (Σ.τ.Σ: ένα πρόγραμμα επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων υπό την ηγεσία της NASA για την εξερεύνηση της Σελήνης) και, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να φθάσουν ακόμη και στον Άρη.

"Θέλω να δώσω περαιτέρω ώθηση στην ανθρωπότητα. Θέλω η ανθρωπότητα να πάει στη Σελήνη και πέρα από αυτή. Και θέλω να συμμετάσχω σε αυτό το ταξίδι", λέει η Αλ Ματρούσι.

Παρότι είναι η πρώτη απόφοιτος της NASA αραβικής καταγωγής, άλλες γυναίκες έχουν ήδη συμμετάσχει σε ιδιωτικές διαστημικές αποστολές, περιλαμβανομένης της ερευνητού βιοϊατρικής από τη Σαουδική Αραβία Ραϊάνα Μπαρνάουι, η οποία τον περασμένο χρόνο μετέβη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την Axiom Space και της Αιγυπτιολιβανέζας μηχανικού Σάρα Σάμπρι από το πλήρωμα της πτήσης το 2022 με την Blue Origin του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

--Διαστημικό χιτζάμπ ειδικής κατασκευής--

Η Αλ Ματρούσι, η οποία καθότι μουσουλμάνα φοράει χιτζάμπ (μουσουλμανικό κάλυμμα κεφαλής), εξηγεί ότι η NASA ανέπτυξε μια στρατηγική για να της επιτρέψει να έχει τα μαλλιά της καλυμμένα φορώντας ωστόσο ταυτόχρονα την λευκή διαστημική στολή και το κράνος, γνωστή ως EMU (Extravehicular Mobility Unit).

"Όταν φορέσεις την EMU φοράς μια κάσκα επικοινωνίας, εξοπλισμένη με μικρόφωνα και ηχεία, η οποία ... καλύπτει τα μαλλιά", λέει.

Το πρόβλημα προκύπτει από τη στιγμή που η Αλ Ματρούσι βγάζει την χιτζάμπ της για να βάλει την κάσκα επικοινωνίας. Και περιπλέκεται περαιτέρω καθότι μόνο συγκεκριμένα εγκεκριμένα υλικά μπορούν να φορεθούν μέσα από την EMU.

"Οι μηχανικοί κατασκευής στολών κατέληξαν να ράψουν μια ειδική χιτζάμπ για μένα, την οποία μπορώ να φοράω από μέσα, μετά να φοράω τη στολή, έπειτα την κάσκα επικοινωνίας και όταν τη βγάζω να είναι καλυμμένα τα μαλλιά μου. Το εκτιμώ τόσο πολύ αυτό που έκαναν για μένα", τονίζει.

Με την ειδικής κατασκευής στολή της, η Αλ Ματρούσι θα είναι έτοιμη να πάει στο διάστημα μαζί με τους συναδέλφους της αστροναύτες.

Η NASA σχεδιάζει την πρώτη προσελήνωση αμερικανικής αποστολής, την Artemis 3, το 2026.

"Νομίζω ότι είναι δύσκολο να γίνεις αστροναύτης, ανεξάρτητα από την θρησκεία ή το υπόβαθρό σου. Δεν θεωρώ ότι είναι δυσκολότερο άμα είσαι μουσουλμάνος. Αλλά επειδή είμαι μουσουλμάνα συνειδητοποίησα τη συμβολή των προγόνων μου, των μουσουλμάνων πανεπιστημιακών και επιστημόνων που προηγήθηκαν εμού και μελέτησαν τα άστρα. Το ότι έγινα εγώ αστροναύτης είναι η εξέλιξη αυτού που εκείνοι ξεκίνησαν πριν από χιλιάδες και χιλιάδες χρόνια", καταλήγει η αστροναύτης μιλώντας στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.