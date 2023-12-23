Η ισπανική κυβέρνηση ανέφερε χθες Παρασκευή πως προτίμησε να επιλέξει τη θέση της «μέγιστης σύνεσης» και δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το εάν θα συμμετάσχει στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό που σχηματίστηκε για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, έπειτα από τις επανειλημμένες επιθέσεις των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

«Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχείρηση μονομερώς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Πιλάρ Αλεγρία, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση των σοσιαλιστών στη Μαδρίτη δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία παρά «υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO».

Συνόψισε την ισπανική θέση έναντι της αμερικανικής πρωτοβουλίας, την οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, με αυτές τις δυο λέξεις, «μέγιστη σύνεση».

Η Αλεγρία μίλησε σε δημοσιογράφους έπειτα από συνάντηση του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του ηγέτη της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά) Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Σε χωριστή συνέντευξη Τύπου, ο Φεϊχό δήλωσε πως έθεσε ερωτήματα στον κ. Σάντσεθ για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ισπανίας στον συνασπισμό, στον οποίο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πενταγώνου, έχουν πλέον ενταχθεί πάνω από 20 χώρες.

«Η απόφαση είναι να μην επέμβουμε, ή σε κάθε περίπτωση να μην επέμβουμε με τους όρους που προτάθηκαν από τις ΗΠΑ», συνόψισε ο Φεϊχό μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Το πρωί της Τρίτης, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως η Μαδρίτη «εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO», και «κατά συνέπεια, δεν θα συμμετάσχει μονομερώς» στην λεγόμενη Επιχείρηση Φύλακας της Ευημερίας (Operation Prosperity Guardian).

Αντίθετα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία δεν ανακοίνωσε την αποστολή κάποιου πλοίου του πολεμικού ναυτικού της στην Ερυθρά Θάλασσα για να συμμετάσχει στην επιχείρηση.

Η αμερικανική πρωτοβουλία έχει σκοπό να τερματιστούν οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων. Οι σιίτες αντάρτες λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που «συνδέονται με το Ισραήλ», ή κινούνται προς ισραηλινούς λιμένες, προκειμένου να ασκήσουν πίεση ώστε να τερματιστεί η επιχείρηση που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός για να «εξαλείψει» τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρή διαταραχή της θαλάσσιας κίνησης και πολλές μεγάλες εφοπλιστικές εταιρείες αποφάσισαν να αναστείλουν τις διελεύσεις πλοίων τους από την Ερυθρά Θάλασσα.

Η ισπανική κυβέρνηση δεν εξήγησε ποιες είναι οι επιφυλάξεις της όσον αφορά την αμερικανική πρωτοβουλία, ωστόσο κυβερνητικός εταίρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος του κ. Σάντσεθ είναι κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς (το Sumar), που γενικά αντιμετωπίζει εχθρικά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

