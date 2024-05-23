Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν σήμερα πυραυλική επίθεση εναντίον ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου που έπλεε ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) που επικαλείται εταιρείες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το κέντρο πληροφόρησης της πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, η επίθεση εξαπολύθηκε εναντίον του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου «YANNIS». Ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Eastern Mediterranean Maritime Limited, αναφέρει ο ιστότοπος Marine Traffic. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία με προορισμό την Κένυα.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον των θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

