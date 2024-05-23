Βρετανία: Ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας

Στις 4 Ιουλίου θα διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές. Αλλαγή υπόσχονται οι Εργατικοί, επανεκλογή επιδιώκουν οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ.Η κήρυξη των εθνικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κάτι που όχι μόνο συζητούνταν έντονα το τελευταίο διάστημα αλλά υπήρχε και το αίσθημα να γίνουν «εδώ και τώρα». Παρόλα αυτά, όλοι μοιάζουν μουδιασμένοι. Το ‘όλοι’ αντιπροσωπεύουν, οι δημοσιογράφοι, οι Βρετανοί ψηφοφόροι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά ακόμα και τα μέλη της Συντηρητικής κυβέρνησης.



Όμως παρά τη «ξαφνική» ημερομηνία, όπως σχολιάζεται από όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, της 4ης Ιουλίου, είναι αλήθεια ότι δεν πρόκειται για πρόωρες εκλογές καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε υποχρέωση να κηρύξει εκλογές μέσα στη διάρκεια της χρονιάς ενώ, έστω και οριακά, βρίσκεται εντός των επίμονων δηλώσεων του Ρίσι Σούνακ για εκλογές «το δεύτερο εξάμηνο του έτους».



Έτσι, η σημερινή ημέρα μετά την ανακοίνωση των εθνικών εκλογών από τον Ρίσι Σούνακ βρίσκει κυρίως τους δυο μεγαλύτερους Βρετανούς πολιτικούς αντιπάλους σε πυρετώδεις ρυθμούς. Για παράδειγμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια από το Ίλκεστον ενώ ο Εργατικός Σερ Κιρ Στάρμερ από το Κεντ.

Τα «χαρτιά» του Ρίσι Σούνακ

Οι έξι εβδομάδες ακριβώς, είναι ένα στενό περιθώριο προεκλογικής καμπάνιας και μέσα σε αυτό το διάστημα οι δυο τους πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν το σωστό πλάνο που χρειάζεται η χώρα.



Σύμφωνα με αναλυτές, ο Ρίσι Σούνακ έκανε την σωστή επιλογή για εκλογές το καλοκαίρι. Μόλις χθες άλλωστε, ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός βρέθηκε στο 2,3% για το 12μηνο Απριλίου 2023 -2024, μια ανάσα από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας στο 2% και μια μεγάλη πτώση από το 8,7% που καταγράφηκε για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.



Η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της συντηρητικής κυβέρνησης καθώς όπως δήλωσε ο Σούνακ χθες, στην επίσημη ανακοίνωσή του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, «αποτελεί θεμέλιο για οποιαδήποτε μελλοντική επιτυχία, είτε αυτή είναι η αύξηση των μισθών και των θέσεων εργασίας, είτε οι επενδύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες». Σήμερα, με συνέντευξή του στο BBC επέμεινε ότι «η οικονομική σταθερότητα έχει επιστρέψει» και πρόσθεσε ότι «η βρετανική οικονομία αυξάνεται με γρηγορότερο ρυθμό από αυτόν της Γερμανίας, της Γαλλία και των Ηνωμένων Πολιτειών». Όμως όπως τόνισε, για να συνεχίσει την ίδια ανοδική πορεία πρέπει το κόμμα των Συντηρητικών να συνεχίσει το έργο του. Και δεν είναι το μόνο ζήτημα που έθεσε ως προϋπόθεση την επανεκλογή του κόμματός του.



Το μεταναστευτικό και βέβαια το πολυπόθητο πλάνο της Ρουάντα βρίσκεται για ακόμα μία φορά στα βασικότερα ερωτήματα.Μετά από πιέσεις δημοσιογράφων μια πιο συγκεκριμένη απάντηση δόθηκε από τον Ρίσι Σούνακ στο ιδιωτικό ραδιόφωνοLBC. Όπως δήλωσε, η πρώτη πτήση θα γίνει τον Ιούλιο όμως υπό την προϋπόθεση να επανεκλεγεί. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μόλις μία εβδομάδα, μετά τις εκλογές, για να παραμείνει εντός της διορίας που ο ίδιος είχε θέσει. Υπενθυμίζεται, ότι στις 23 Απριλίου, όταν οι σχεδιαζόμενες απελάσεις στην Ρουάντα έγιναν νόμος του βρετανικού κράτους υποσχέθηκε ότι η πρώτη πτήση θα γίνει σε 10 με 12 εβδομάδες.

«Αλλαγή» το σλόγκαν των Εργατικών

Μένει να δούμε λοιπόν αν ο κόσμος θα πειστεί από αυτό καθώς ο Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι αν εκλεγεί «δεν θα γίνει καμία πτήση καθώς θέλω να καταργήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα». Άλλο ένα ‘χαρτί’ του Ρίσι Σούνακ μοιάζει να είναι ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα, με πληροφορίες της Telegraph, ο πρωθυπουργός θέλει να πραγματοποιήσει έξι debates με τον αντίπαλό του, ένα κάθε προεκλογική εβδομάδα, με σκοπό να αποδείξει ότι ο πολιτικός του αντίπαλος δεν έχει κανένα σχέδιο για την χώρα.



Είναι αλήθεια, πως ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας αναμένεται να είναι ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Κιρ Στάρμερ καθώς στις περισσότερες δημοσκοπήσεις βρίσκεται μπροστά από τον Σούνακ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Όμως πολιτικοί αναλυτές σήμερα, τονίζουν ότι ίσως βασικό ερώτημα των ψηφοφόρων προς τον Στάρμερ είναι: «αλλαγή από τι σε τι».



Βασικό σλόγκαν της καμπάνιας της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι όντως η λέξη «αλλαγή». Μιλώντας σήμερα από το Κεντ, ο Κιρ Στάρμερ, είχε πίσω του υποστηρικτές που κρατούσαν πλακάτ μόνο με την λέξη ‘CHANGE', δηλαδή αλλαγή. Οι πρώτες δηλώσεις του Στάρμερ στάθηκαν κυρίως στην ευθύνη των ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι «αυτές οι εκλογές είναι για εσάς, γιατί τώρα έχετε την δύναμη, την ευκαιρία να γυρίσετε σελίδα και να ανασυγκροτήσετε την Βρετανία». Υπενθυμίζεται, ότι αν και η προεκλογική καμπάνια έχει αρχίσει η επίσημη διάλυση του Κοινοβουλίου είναι στις 30 Μαΐου.

