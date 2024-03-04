Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο «ισραηλινό πλοίο MSC Sk» στην Αραβική Θάλασσα

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρέα, δήλωσε σήμερα ότι οι αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν έβαλαν στο στόχαστρο «το ισραηλινό πλοίο MSC Sky» στην Αραβική Θάλασσα.

«Οι ναυτικές δυνάμεις των Υεμενιτικών Ενόπλων Δυνάμεων» εξαπέλυσαν μια στοχευμένη επιχείρηση εναντίον του ισραηλινού πλοίου MSC Sky στην Αραβική Θάλασσα με έναν αριθμό κατάλληλων πυραύλων πλεύσης και το πλήγμα ήταν ακριβείας και άμεσο» είπε ο Σαρέα.

Νωρίτερα, η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey και η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα πλοίο, το οποίο δεν κατονόμασαν, που χτυπήθηκε ενώ έπλεε στα ανοιχτά του Άντεν.

Μια πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση από το πλοίο ενώ από τη δεύτερη προκλήθηκαν ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, την οποία αντιμετωπίζει το πλήρωμα, σύμφωνα με τις δύο βρετανικές υπηρεσίες. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

«Οι Δυνάμεις του Συνασπισμού που δρουν στην περιοχή ερευνούν» το θέμα, πρόσθεσε η UKMTO.

Σύμφωνα με την Ambrey, το πλοίο που χτυπήθηκε έφερε σημαία Λιβερίας και ανήκει σε μια ισραηλινή εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

