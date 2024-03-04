Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, ότι ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, «θα αμφισβητούσε» το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, εάν δεν τις κέρδιζε.

«Πιστεύω ότι θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Εάν κερδίσω εγώ – όταν θα κερδίσω εγώ, πιστεύω ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα», είπε ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, τον Ιανουάριο, σε δημοσιογράφο του περιοδικού New Yorker.

«Είμαι ο μόνος που τον έχει κερδίσει ποτέ. Και θα τον ξανακερδίσω», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

«Εάν πιστεύατε ότι είστε ο καλύτερος για να κερδίσετε κάποιον που, σε περίπτωση που νικούσε, θα άλλαζε την ίδια τη φύση της Αμερικής, τι θα κάνατε;» διερωτήθηκε ο Μπάιντεν, που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για το κόμμα του απέναντι στον Τραμπ.

Ο Μπάιντεν είναι ωστόσο αντιδημοφιλής, η ηλικία του ανησυχεί τους ψηφοφόρους και πολλές πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον Τραμπ, στην πρόθεση ψήφου. Εκείνος πάντως στοιχηματίζει ότι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας του, αυτό της προάσπισης της δημοκρατίας και της κοινωνικής ειρήνης, θα επικρατήσει.

«Πώς μπορούμε, σε μια δημοκρατία, να εκλέξουμε πρόεδρο κάποιον που λέει ότι η βία είναι αποδεκτή;» είπε.

Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης τη στάση του Τύπου που, όπως υποστηρίζει, δεν προβάλλει την απολυταρχική απειλή την οποία αντιπροσωπεύει ο Τραμπ. «Είναι σαν όλοι σας να έχετε γίνει αδιάφοροι», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

