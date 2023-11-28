Δύο γυναίκες και ένα κοριτσάκι 7 ετών σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό σε έναν οικισμό στην περιφέρεια του Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, όπως ανέφερε η τοπική εισαγγελία.

Από τον βομβαρδισμό αυτόν καταστράφηκαν τουλάχιστον πέντε σπίτια στο χωριό Σερεντίνα-Μπούντα. Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές από τα συντρίμμια. Το κοριτσάκι βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο χτυπήθηκε από τις οβίδες, τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης.

Το πρωί βομβαρδίστηκε ένα πενταώροφο κτίριο στην πόλη Νικόπολ της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, στα νότια, όπως ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ. ‘Ενας άνδρας ηλικίας 63 ετών σκοτώθηκε και δύο γυναίκες, 65 και 63 ετών, τραυματίστηκαν.

«Ενδέχεται να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια» πρόσθεσε ο κυβερνήτης στην ανάρτησή του στο Telegram.

Η Ρωσία αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο αμάχους αν και πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

