Στην υπηρεσία πληροφοριών του ισραηλινού στρατού ο Νετανιάχου - «Δεσμευόμαστε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους» - Δείτε βίντεο

Η Χαμάς έφτιαξε μια υπόγεια πόλη για να προστατευτούν και θυσιάζουν τους αμάχους από πάνω, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Νετανιάχου

Την υπηρεσία πληροφοριών του ισραηλινού στρατού επισκέφτηκε Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σήμερα όπου ενημερώθηκε από τον Αρχηγό Πληροφοριών, Avi Keinan, σχετικά με την έρευνα για έγγραφα και τεχνικές πληροφορίες που έχουν κατασχέσει οι μονάδες του IDF από τη Χαμάς. 

Οι πληροφορίες που κατασχέθηκαν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και διανεμήθηκαν σε ολόκληρη την κοινότητα πληροφοριών.

Ο Νετανιάχου επαίνεσε τη δραστηριότητα της μονάδας, η οποία στελεχώνεται κυρίως από εφέδρους, και την ικανότητά της να διοχετεύει τις συλλεγόμενες πληροφορίες στις δυνάμεις που μάχονται στο έδαφος.

«Μέχρι τώρα, έχουμε απελευθερώσει 74 ομήρους, συμπεριλαμβανομένων 50 γυναικών και παιδιών σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Δεσμευόμαστε να ολοκληρώσουμε αυτό το περίγραμμα και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας – όλους τους, χωρίς εξαίρεση» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Βρίσκομαι εδώ και επισκέπτομαι αυτή τη μονάδα του Κλάδου Πληροφοριών του IDF, η οποία κάνει ιερό έργο. Έχει αποκαλύψει πολλά. Βλέπουμε κάτι εκπληκτικό: Βλέπουμε, ουσιαστικά, ότι οι κάτοικοι, οι πολίτες στη Γάζα από πάνω προστατεύουν όλους τους τρομοκράτες από κάτω. Έφτιαξαν μια υπόγεια πόλη για να προστατευτούν και θυσιάζουν τους αμάχους από πάνω. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ. Οι IDF είναι ένας στρατός στον οποίο οι στρατιώτες προστατεύουν τους πολίτες. Εδώ, είναι οι πολίτες που προστατεύουν τους τρομοκράτες. Σίγουρα θα το αποκαλύψουμε στον κόσμο γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ποιον αντιμετωπίζουμε» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

