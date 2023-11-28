Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία της 84χρονης Έλμας Αβραάμ που κρατούνταν όμηρος της Χαμάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την απελευθέρωσή της. Ωστόσο, σήμερα η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση και δεν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας τραύματος στο νοσοκομείο Σορόκα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι τις τελευταίες ώρες παρατηρήθηκε βελτίωση στην κατάστασή της», λέει ο καθηγητής Moti Klein. «Είναι ξύπνια, αναπνέει μόνη της και δεν χρειάζεται πλέον το ίδιο επίπεδο φροντίδας όπως όταν έφτασε εδώ».

Σύμφωνα με τον καθηγητή η 84χρονη γυναίκα έφτασε στο νοσοκομεία αργά την Κυριακή με τους αιματολογικούς της δείκτες να είναι σε πολλές περιπτώσεις «εξαιρετικά χαμηλοί».

Η κάτοικος της Nahal Oz λαμβάνει πολλά φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, μερικά από τα οποία οι γιατροί περιέγραψαν ως σωτήρια, αλλά δεν είχε πρόσβαση στα φάρμακα αυτά όσο κρατούνταν στη Γάζα.

«Γι' αυτό καταγράφηκε σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή της», λέει ο καθγητής. «Αυτά τα σημάδια σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές εξετάσεις ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι η κατάστασή της ήταν φαινομενικά αποτέλεσμα της μη λήψης αυτών των απαιτούμενων φαρμάκων».

Η 84χρονη γυναίκα παραμένει στην εντατική για να συνεχίσει τη θεραπεία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.