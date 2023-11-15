Ισραήλ: Το σπέρμα από 39 άνδρες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο εξήχθη για μελλοντική γονιμοποίηση

Το σπέρμα 39 ανδρών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου έχει εξαχθεί από τις σορούς τους για να χρησιμοποιηθεί από τις οικογένειές τους για μελλοντική γονιμοποίηση, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Επιτροπή Υγείας της Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή).
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας (οι οποίες χαλάρωσαν), οι σύζυγοι και οι γονείς των αποθανόντων ανδρών μπορούν να ζητήσουν τη συλλογή σπέρματος. Η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική στις πρώτες 24 ώρες μετά τον θάνατο, αλλά είναι δυνατή για αρκετές ημέρες.
Σε περιόδους εκτός πολέμου, οι σύζυγοι μπορούσαν να ζητήσουν τη διαδικασία, αλλά οι γονείς έπρεπε να υποβάλουν αίτηση στο οικογενειακό δικαστήριο για έκδοση διαταγής που να την επιτρέπει. Η συγκεκριμένη απαίτηση ανακλήθηκε την περασμένη εβδομάδα αναφέρουν οι Times of Israel.
Τριάντα δύο εκ των ανδρών από τους οποίους το σπέρμα εξήχθη ήταν στρατιώτες, ενώ επτά ήταν πολίτες.
