Τρεις εβραίοι φοιτητές μηνύουν το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για αντισημιτισμό στους χώρους του

Τρεις εβραίοι φοιτητές υπέβαλαν χθες αγωγή κατά του πανεπιστημίου τους, του New York University (NYU) στις ΗΠΑ, κατηγορώντας το ότι δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον, στο οποίο εβραίοι φοιτητές υπόκεινται σε διάχυτο αντισημιτικό μίσος και υφίστανται διακρίσεις, παρενόχληση και εκφοβισμό.

Οι Μπέλα Ίνγκμπερ, Σαμπρίνα Μασλάβι και Σαούλ Τάουιλ αναφέρουν στην αγωγή τους που κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι το NYU έχει αρνηθεί να επιβάλει την ίδια την πολιτική του κατά της μισαλλοδοξίας επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη χρήση συνθημάτων, όπως «Βάλτε τους εβραίους στους φούρνους» και «Ο Χίτλερ είχε δίκιο».

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο αντισημιτισμός έχει αναχθεί σε "αυξανόμενο συστημικό πρόβλημα" στο πανεπιστήμιο και αυτό συνέβαινε ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς τον περασμένο μήνα και έκτοτε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι η διοίκηση του πανεπιστημίου--περιλαμβανομένης της νέας προέδρου του ιδρύματος Λίντα Μιλς-- "αγνοεί, καθυστερεί να ασχοληθεί ή αντιμετωπίζει με καχυποψία" τις καταγγελίες των εβραίων φοιτητών, ενώ απορρίπτει τα περί αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο χαρακτηρίζοντάς τα υπερβολικά.

Με το να επιτρέπει "το ίδιο αντιεβραϊκό βιτριόλι που διέδιδαν οι Ναζί πριν από 80 χρόνια", το NYU έχει παραβιάσει τον ομοσπονδιακό νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του να παράσχει στους ενάγοντες την εκπαίδευση που ανέμεναν όταν εγγράφηκαν σε αυτό, αναφέρεται στην αγωγή τους.

Το NYU δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσει. Η Μιλς έγινε πρόεδρος του ιδρύματος τον Ιούλιο.

Η αγωγή επιδιώκει να υποχρεώσει το NYU να απολύσει υπαλλήλους, περιλαμβανομένου διοικητικού προσωπικού και καθηγητών, και να αποβάλει ή να διαγράψει φοιτητές που υιοθετούν τέτοια συμπεριφορά, ενώ παράλληλα να καταβάλει αποζημίωση στους ενάγοντες.

"Η σκόπιμη αδιαφορία του NYU απέναντι στα δεινά των εβραίων φοιτητών του, οι οποίοι βρίσκονται υπό πολιορκία από τον ανήκουστο αντισημιτισμό είναι σκανδαλώδης", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος των εναγόντων Μαρκ Κασοβίτς.

