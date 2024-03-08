Παραμένει, κατά τα φαινόμενα, το αδιέξοδο στη Γάζα. Η Χαμάς δεν θα κάνει "κανένα συμβιβασμό" στις απαιτήσεις της για οριστική εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων με αντάλλαγμα οποιαδήποτε συμφωνία για απελευθέρωση των ομήρων, διεμήνυσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Η πρώτη μας προτεραιότητα πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων είναι η πλήρης εγγύηση της παύσης της επίθεσης και της αποχώρησης του εχθρού" από τη Λωρίδα της Γάζας, "και δεν θα υπάρχει κανένας συμβιβασμός σε αυτό", τόνισε.

Η Χαμάς ζητεί επίσης την επιστροφή των εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων λόγω του πολέμου αμάχων στις εστίες τους και την έναρξη της ανοικοδόμησης στο έδαφος αυτό.

Το Ισραήλ απαιτεί από την πλευρά του η Χαμάς να δώσει έναν ακριβή κατάλογο των ομήρων που είναι ακόμη ζωντανοί στη Γάζα αλλά το ισλαμιστικό κίνημα δηλώνει ότι αγνοεί ποιός είναι "ζωντανός ή νεκρός" μεταξύ αυτών.

Ο Αμπού Ομπέιντα κάλεσε επίσης τους Παλαιστινίους να "κινητοποιηθούν" και να "συρρεύσουν" κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, του μήνα της νηστείας για τους μουσουλμάνους, στο τέμενος Αλ-'Ακσα της Ιερουσαλήμ, όπου υπάρχουν φόβοι για εντάσεις κατά την περίοδο αυτή, έπειτα από πέντε μήνες πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών πριν από το Ραμαζάνι, το οποίο ξεκινά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο δεν απέφεραν καρπούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα για μια "πολύ επικίνδυνη" κατάσταση στο Ισραήλ και ιδιαίτερα στην Ιερουσαλήμ, εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση κομάντος της Χαμάς, οι οποίοι διείσδυσαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο Ισραήλ με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία του Ισραήλ.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση η οποία μετρά έως τώρα 30.800 νεκρούς στη Γάζα, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 130 κρατούνται ακόμη, εκ των οποίων 31 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, μετά την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστίνιων από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας τον Νοέμβριο.

