ΝΑΤΟ: Συμφωνία με ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για την αγορά έως 1.000 πυραύλων Patriot

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι το τμήμα προμηθειών του θα υποστηρίξει μια ομάδα χωρών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Ολλανδίας της Ρουμανίας και της Ισπανίας, με ένα συμβόλαιο για την αγορά έως και 1.000 αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot.

Ο οργανισμός ανέθεσε τη σύμβαση για την παραγωγή και παράδοσή τους στην COMLOG, μια κοινοπραξία μεταξύ της Raytheon και της MBDA, ανέφερε η διατλαντική στρατιωτική συμμαχία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή των πυραύλων θα επεκταθεί.

«Η ενοποιημένη πολυεθνική προμήθεια, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ασπίδα του Ουρανού (ESSI), προσφέρει οικονομίες κλίμακας και υποστηρίζει την επέκταση της παραγωγικής δυνατότητας για νέους πυραύλους GEM-T για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης», αναφέρει το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.