Ερντογάν: «Έχουμε επιδείξει ισχυρή βούληση για την επίλυση των ζητημάτων με την Ελλάδα» Κόσμος 16:57, 21.09.2023

«Έχουμε επιδείξει ισχυρή βούληση για την επίλυση των ζητημάτων με το Ισραήλ και την Ελλάδα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος