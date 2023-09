Τουρκία: Έφτασε στον Βόσπορο το πρώτο πλοίο με ουκρανικό σιτάρι που απέπλευσε από ουκρανικό λιμάνι Κόσμος 16:51, 21.09.2023 linkedin

Το Κίεβο προσπαθεί να ανοίξει νέους θαλάσσιους διαδρόμους, κατά μήκος των ακτών των συμμαχικών χωρών της Ουκρανίας, μέχρι τον Βόσπορο, αψηφώντας τις ρωσικές απειλές ότι θα βυθιστούν τα πλοία που μπαίνουν ή βγαίνουν από τα ουκρανικά λιμάνια.