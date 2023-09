Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Αναφορές για πυροβολισμούς παρά την εκεχειρία - Χωρίς συμφωνία τελείωσε η συνάντηση των δύο πλευρών - Δείτε βίντεο

Για παραβίαση της εκεχειρίας κατηγορούν τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ καθώς σε πλάνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται πυροβολισμοί από την πρωτεύουσα της περιοχής, αναφέρει το BBC.

Το Αζερμπαϊτζάν απέρριψε τις συγκεκριμένες αναφορές ως «εντελώς ψευδείς».

Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν συνομιλίες για να διαπραγματευτούν την ενσωμάτωση του θύλακα στο Αζερμπαϊτζάν, αφού οι δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ συμφώνησαν να παραδοθούν μετά από 24 ώρες έντονων μαχών.

Thousands in Nagorno-Karabakh homeless, thousands trapped, separated from their families, without food, water, connection.



Imagine surviving the 2020 war, when Azerbaijani soldiers invaded and slaughtered civilians for sport, and finding yourself at their mercy yet again. pic.twitter.com/sHQBhPB3hr