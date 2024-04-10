Τη συνέχιση του εμπορικού αποκλεισμού του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ένδειξη στήριξης του παλαιστινιακού λαού.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν από την Προύσα όπου συμμετέχει σε εκδήλωση του κόμματός του διαμήνυσε ότι «θα συνεχίσουμε αυτά τα μέτρα έως ότου εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαστηρίου και έως ότου παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αδιάκοπα, ανεμπόδιστα και σε επαρκείς ποσότητες».

Στην ομιλία του ο ίδιος τόνισε «ο πόνος των 34 χιλιάδων Παλαιστινίων αδελφών μας, που βομβαρδίστηκαν τους τελευταίους 6 μήνες και μαρτύρησαν από αυτές τις βόμβες, ραγίζει τις καρδιές μας μαζί με τις οικογένειές τους. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την παλαιστινιακή υπόθεση και να είμαστε δίπλα στον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, όπως κάναμε μέχρι τώρα».

«Η Τουρκία έχει κάνει και κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την καταπίεση στη Γάζα και να εξασφαλίσει την επικράτηση της ειρήνης και της ηρεμίας στην περιοχή. Με συνολικά 45 χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας που έχουμε στείλει στην περιοχή μέχρι σήμερα, η χώρα μας έγινε η δεύτερη χώρα στον κόσμο που παρέχει τη μεγαλύτερη βοήθεια στη Γάζα» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

