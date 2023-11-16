Της Αθηνάς Παπακώστα

O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απασφάλισε και σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ έφτασε στο σημείο να το χαρακτηρίσει ενώπιον μελών του κόμματός του, ΑΚΡ, «κράτος - τρομοκράτη» που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο στη Γάζα.

Τα πυρά του στόχευαν πρωτίστως στο Τελ Αβίβ αλλά και στους συμμάχους τους στη Δύση. Άλλωστε αύριο, Παρασκευή, ο Τούρκος πρόεδρος θα βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, όπου και θα τον υποδεχτεί ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σόλτς.

Σε αυτή του την κοινοβουλευτική ομιλία, που από πολλούς στη Δύση χαρακτηρίστηκε ως παραλήρημα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε να παραπέμψει τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ισραήλ σε δίκη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενώ, επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Συμπλήρωσε δε ότι «τα μέλη της Χαμάς είναι αντιστασιακοί που προσπαθούν να προστατεύσουν τη ζωή, το μέλλον τους και την πατρίδα τους».

Υπενθυμίζουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα από τα Αραβικά Κράτη θεωρούν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Η Άγκυρα όμως αντιθέτως φιλοξενεί ορισμένα από τα μέλη της.

Σε ό,τι αφορά δε στην επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρόεδρος της Τουρκίας ήταν σαφής ότι πρόκειται για «τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας» και μάλιστα, όπως τόνισε, αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη «με την απεριόριστη υποστήριξη της Δύσης».

Την ίδια στιγμή, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, τον κάλεσε να ανακοινώσει εάν το Ισραήλ διαθέτει ή όχι πυρηνικές βόμβες και προσθέτοντας ότι «έρχεται ο θάνατός του». Ειδικότερα είπε: «Tώρα από εδώ, απευθύνομαι στον Νετανιάχου! Διαθέτεις ατομική βόμβα ή όχι; Αν βαστάς... ανακοίνωσέ το. (...) Εϊ Ισραήλ! Εσύ έχεις ατομική- πυρηνική βόμβα και απειλείς με αυτήν! Εμείς αυτό τα ξέρουμε.. όμως έρχεται ο θάνατός σου! Όσες ατομικές βόμβες και να έχεις, οτιδήποτε και να έχεις... φεύγεις».

Η απάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού άργησε μερικές ώρες αλλά ήρθε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τονίζει σε υψηλούς τόνους: «Υπάρχουν δυνάμεις που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ένας από αυτούς είναι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Αποκαλεί το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζει το τρομοκρατικό κράτος της Χαμάς. Ο ίδιος βομβάρδισε τουρκικά χωριά. Δεν θα δεχτούμε κήρυγμα από αυτόν».

Είχε προηγηθεί και η τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Έλι Κοέν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Τουίτερ τόνισε ότι «αυτοί που φιλοξενούν αρχιτρομοκράτες και ενθαρρύνουν τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα κάνουν κήρυγμα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ».

Τόνισε μάλιστα ότι «ο Τούρκος πρόεδρος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και βρίσκεται για άλλη μια φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, δίπλα στους υμνητές των σφαγών στο Ιράν, τον Λίβανο, τη Συρία και την Υεμένη».

Ο κ. Κοέν υπογράμμισε δε ότι το «κράτος του Ισραήλ είναι κράτος δικαίου. Λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», που, όπως είπε, «είναι χειρότερη από τον ISIS».

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις στη Γερμανία ενόψει της αυριανής επίσκεψης του Τούρκου προέδρου στη Βερολίνο πυκνώνουν.

Όπως έγινε γνωστό χθες ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εβραίων της χώρας, Γιόζεφ Σούστερ, δήλωσε – μεταξύ άλλων – ότι δεν επιτρέπεται ο Τούρκος πρόεδρος να είναι εταίρος της γερμανικής πολιτικής καθώς όχι μόνο αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ αλλά το πολεμά ενεργά. Ζήτησε μάλιστα ο Γερμανός καγκελάριος να αξιοποιήσει αυτή την επίσκεψη ώστε να καταστήσει σαφές στον κ. Ερντογάν ότι η σχετικοποίηση της τρομοκρατίας της Χαμάς δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή εκτιμώντας, επίσης, ότι μία σαφής καταδίκη της συμπεριφοράς του θα ήταν προς το συμφέρον του ίδιο του Γερμανού καγκελάριου.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος έστρεφε τα βέλη του και κατά του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν τον οποίο κατηγόρησε για ανέντιμη στάση καλώντας τον να παραδειγματιστεί από την Τουρκία η οποία, όπως είπε, παραμένει σταθερή σε όσα λέει και όσα κάνει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από το Παρίσι με τον ίδιο τον Ερντογάν να επιλέγει να συνομιλήσει τηλεφωνικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Μάλιστα, σε γραπτή ανακοίνωση του γραφείου της Ιταλίδας πρωθυπουργού αναφέρεται ότι η Τζόρτζια Μελόνι «ζήτησε ταχεία αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία δεν πρέπει να επεκταθεί στην υπόλοιπη περιοχή» τονίζοντας «τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία σε αυτό το πλαίσιο».

Η νέα αντιδυτική ρητορική Ερντογάν είναι σαφής εδώ και καιρό και θέτει νέες μεταβλητές στην εξίσωση των σχέσεων Τουρκίας – Δύσης. Η άφιξη του στο Βερολίνο αύριο παραμένει κλειδί τόσο για το Βερολίνο σε ό,τι αφορά πχ στη μετανάστευση όσο και για το δυτικό στρατόπεδο σε ό,τι αφορά στον εν εξελίξει πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

