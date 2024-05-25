Την Άρτα επισκέφθηκε μετά το Αγρίνιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα, ενώ στην περιοδεία του συνοδευόταν, από τον γιο του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρο.

Ο πρωθυπουργός, τον οποίο υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας, συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες στον κεντρικό πεζόδρομο της Σκουφά, επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο κτήριο των Παλαιών Δικαστηρίων, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με δικαστικούς λειτουργούς, και στη συνέχεια μετέβη στο αρχαίο «Μικρό» Θέατρο της Αμβρακίας, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα αρδευτικά έργα κοντά στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας και ενημερώθηκε για τη σημασία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την άρδευση του κάμπου της περιοχής και τον τοπικό πρωτογενή τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.