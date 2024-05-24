του Στέφανου Νικολαΐδη

Χθες το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων μια συζήτηση για τις Ευρωεκλογές λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Σε αυτή συμμετείχαν δυο «ιερά τέρατα» της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής: ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, και ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Χρέη συντονιστή και άτυπου οικοδεσπότη εκτελούσε ο έμπειρος δημοσιογράφος και διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς.

Ο τίτλος της εκδήλωσης μόνο τυχαίος δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί: «Ευρωεκλογές 2024: Ο κόσμος αλλάζει. Η Ευρώπη μπορεί;»

Και αυτό ήταν κάτι το οποίο φρόντισε να καταστήσει σαφές από την αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Παπαλεξόπουλος.

«Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, βλέπετε η γραβάτα που φοράω είναι στα χρώματά της, όμως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπου χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ μια ευρωπαϊκή επανεκκίνηση, με έμφαση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κρούοντας έτσι «καμπανάκι κινδύνου» για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου.

«Δομικό το πρόβλημα της Ευρώπης», κατά τον Μυτιληναίο

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος χαρακτήρισε ως «δομικό» το πρόβλημα της Ευρώπης.

«Ο τρόπος που είναι δομημένη η Ευρώπη είναι καλός για τη Λισαβόνα του 2007, όχι για το 2024! Έχω βαρεθεί να το λέω: η Ευρώπη έχει μείνει πίσω», σχολίασε με καυστικό τρόπο, για να συμπληρώσει:

«Οφείλουμε να πάμε σε έναν διαφορετικό καταστατικό χάρτη. Αυτό που λέμε “simple market” (=εσωτερική αγορά), βρίσκεται σε φθορά, με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή να κλονίζεται. Δείτε λίγο τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, όπου τα πράγματα είναι πιο business orientated.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, οι άνθρωποι ζουν στο επονομαζόμενο “Brussels Bubble”, η γραφειοκρατία δεσπόζει».

Στο σημείο εκείνο τον λόγο πήρε εκ νέου ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, αναφέροντας πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας «κανονισμός επί κανονισμών», γεγονός που την καθιστά πιο «αστυνομοκρατούμενη», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ , «οι οποίες υπερασπίζονται την ατομική υπόσταση της κάθε επιχείρησης».

«Πράγματι, μπορεί η Ευρώπη να είναι προστάτιδα δύναμη του ελεύθερου εμπορίου στο έπακρο, ωστόσο ο υπόλοιπος κόσμος διαμορφώνει τη δική του βιομηχανική παντοδυναμία, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Σημειώστε μόνο ότι η Ευρώπη έχει 27 regulators και 128 εταιρείες!»

«Μύδροι» κατά της Κομισιόν - «Ιδανική περίπτωση για την προεδρία της Επιτροπής ο Μάριο Ντράγκι»

«Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι; Όχι, ποτέ δεν ήμασταν! Πάντα εξαρτώμασταν από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο, την οποία εσχάτως έχει αντικαταστήσει η Νορβηγία», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Μυτιληναίος, ο οποίος υποστήριξε πως «δεν υπάρχει αντίδοτο στην αντισυστημικότητα».

Δεν δίστασε, μάλιστα, να εξαπολύσει τα «βέλη» του εναντίον της Κομισιόν.

«Έχουμε τη χειρότερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1956! Το μόνο που συζητούν είναι η πράσινη ανάπτυξη έτσι γενικά και αόριστα χωρίς να προτείνουν τίποτα. Και τώρα πρόσφατα τους ακούμε να μιλάνε ξαφνικά για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή», σχολίασε.

«Μπορώ να πω πολλά, αλλά σίγουρα αυτό που λείπει από την παρούσα ηγεσία της είναι το accountability».

Ο ίδιος δεν έκρυψε και την ιδιαίτερη εκτίμησή του για τον Ιταλό πολιτικό Μάριο Ντράγκι, ο οποίος θα αποτελούσε «εξαιρετική ευκαιρία» για την προεδρία της Κομισιόν.

«Λείπει η Αγγλία από την ΕΕ» - «Θέλουμε Κοινοβούλιο των αρίστων και όχι των δημοφιλών»

Στην πορεία της συζήτησης, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος παραδέχτηκε ότι «δεν ισχύει πια το κοινωνικό συμβόλαιο της “προόδου από γενιά σε γενιά”», για να εξηγήσει έπειτα πόσο σημαντικό είναι «να πείσουμε τους νέους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

«Καταλαβαίνετε βέβαια πως με 27 πρωθυπουργούς και με λίγους πόρους, το έργο της Κομισιόν γίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Φυσικά από όλο αυτό λείπει και η Αγγλία, η οποία το 2016 με το δημοψήφισμα πήρε μια ολέθρια απόφαση».

Παρόλα αυτά, ό,τι κι αν γίνει στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, η Ευρώπη δεν έχει να φοβάται τίποτα αν παραμείνει δυνατή και συμπαγής», καθησύχασε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επεσήμανε πως «χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των αρίστων, όχι των δημοφιλών».

«Να αναζητήσετε ένα κόμμα με καθαρό ευρωπαϊκό λόγο και να αγνοήσετε εκείνα που κάνουν μικροπολιτική τύπου Eurovision»

Στο ερώτημα «γιατί να με αφορούν αυτές οι Ευρωεκλογές και τι να ψάξω όταν πάω στην κάλπη» που έθεσε ο Αλέξης Παπαχελάς, ο κ. Μυτιληναίος ήταν ξεκάθαρος.

«Νομίζω πρέπει να αναζητήσετε ένα κόμμα το οποίο έχει εκφράσει έναν καθαρό ευρωπαϊκό λόγο και να αγνοήσετε εκείνα που κάνουν μικροπολιτική τύπου Eurovision. Γιατί αλλιώς...δεν θέλουμε να πάμε εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θα πω στον καθένα τι κόμμα να ψηφίσει. Αλλά να ψηφίσουμε ένα κόμμα που έχει μια πολιτική. Που σου λέει "θα κάνουμε αυτό, θα πιέσουμε προς τα εδώ, θα πιέσουμε προς τα εκεί"».

«Οι Έλληνες είμαστε οι πιο φιλοευρωπαϊκοί πολίτες που υπάρχουν. Προσωπικά δεν διανοούμαι την Ελλάδα της δραχμής. Εκεί δεν θα ήμασταν καν σε θέση να συζητάμε, ούτε θα είχαμε άλλες τέτοιες πολυτέλειες», κατέληξε κ. Μυτιληναίος, με τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο να ταυτίζεται με την άποψη αυτή.

«Επειδή κάναμε πολλή γκρίνια σήμερα ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά και για μια μικρή χώρα το ότι ανήκουμε πλέον στον πυρήνα της Ευρώπης, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και όχι να το αμφισβητήσουμε».

«Η Ευρώπη δεν πρόκειται να γίνει μουσείο - Να κάνουμε ορθοπεταλιά στην ανηφόρα που έρχεται»

Τέλος, ο κ. Παπαλεξόπουλος έκλεισε την κουβέντα με μια αισιόδοξη νότα:

«Είμαι μηχανικός κι όχι ιστορικός, αλλά πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου δεν υπάρχουν ακραία σενάρια. Η Ευρώπη δεν πρόκειται να διαλυθεί, ούτε να γίνει μουσείο», είπε, ενώ ερωτηθείς για το αν συμφωνεί με το εξώφυλλο του Economist περί διάλυσης της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, αστειεύτηκε απαντώντας:

«Η αμαρτία μου είναι ότι διαβάζω Economist από τα 18 μου και έχω μάθει να μην πιστεύω καθετί που λέει».

«Η χώρα μας έχει να προσφέρει ακόμη πολλά στην Ευρώπη. Εκτιμώ ότι δεν θα αλλάξουν πολλά την επομένη των Ευρωεκλογών, θα βρεθούν ισορροπίες. Επομένως, στην ανηφόρα που έρχεται μπορούμε να κάνουμε ορθοπεταλιά», κατέληξε.

